Виктория Дайнеко надеется встретить любимого человека в Новом году

Певица опровергла слухи об отношениях с хоккеистом Григорием Паниным и призналась, что «зависает» на сайтах знакомств.

СМИ писали, что новому спутнику Дайнеко 32 года, он, как и певица, в разводе, имеет сына Платона, которого воспитывает мать ребенка. Однако Виктория заявила, что все истории о ее отношениях с хоккеистом — не более чем слухи, и распускают их ее недоброжелатели.

В рассказах о любви, вспыхнувшей между певицей и профессиональным хоккеистом, действительно были нестыковки. Самая главная из них — то, что Григорий живет в другом городе, Уфе, где базируется его команда «Салават Юлаев».«Алмаз Якутии» сказала, что пока не может даже думать о новых отношениях. И она не видит ничего страшного или зазорного в том, чтобы открыто говорить о своем одиночестве. При этом девушка не отрицает, что «зависает» на сайтах знакомств. Более того, даже советуется с поклонниками, какое фото лучше выложить, чтобы произвести впечатление на потенциального избранника.

Как пишет «СтарХит», певица призналась, что надеется встретить любимого человека в наступающем году.