Викторина ко Дню России: Как называют человека, любящего свою Родину?

Скажите дату принятия Конституции Российской Федерации? Эти и другие вопросы волонтеры задавали жителям и гостям столицы, во время празднования Дня России.
В Якутске этот праздник отметили широкомасштабными мероприятиями. Одним из массовых стало проведение викторины «Знанием победишь!», организованная молодогвардейцами в городе Якутске. Викторины прошли также в улусах и районах республики.
В викторине приняли участие более трехсот человек. По словам организаторов, 100 % опрошенных считают себя патриотами России и знают какой праздник отмечается 12 июня.
— Наши сограждане в будущем видят свою страну великой, могучей и процветающей державой. Каждый участник викторины получил в подарок поздравительную открытку с гимном России и маленькие призы,- говорят они.