Виктор Рассадин — серебряный призер Чемпионата России

На стартовавшем накануне в Назрани чемпионате России по вольной борьбе определились победители в весовых категориях до 61 и 70 кг.

В финале в весе 61 кг сошлись капитан сборной Якутии Виктор Рассадин, который все предыдущие поединки выиграл досрочно, и Гаджимурат Рашидов из Дагестана. Якутский вольник к концу схватки вел по очкам 3:1. Но серия атак дагестанского соперника увенчалась успехом, заветные два балла, счет на табло 3:3 и звание Чемпиона России ускользнуло от Виктора Рассадина на последних секундах поединка.

61 кг

1 место Гаджимурад Рашидов (Дагестан)

2 место Виктор Рассадин (Якутия)

3 место Бекхан Гойгереев (Дагестан-Чечня)

3 место Ислам Дудаев (Чечня)

70 кг

1 место Магомедхабиб Кадимагомедов (Дагестан)

2 место Магома Дибиргаджиев (Дагестан)

3 место Давид Баев (Алания)

3 место Расул Джукаев (Чечня)