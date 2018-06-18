Виктор Лебедев встретился с жителями Нерюнгри

Сегодня на крытом стадионе «Горняк» города Нерюнгри состоялась встреча Виктора Лебедева с жителями города и спортивной общественностью района.

Напомним, что известный якутский спортсмен является доверенным лицом Врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Виктор Лебедев во время встречи рассказал о предстоящих выборах главы Якутии, назначенные на 9 сентября 2018 года. К слову, Виктор Лебедев стал победителем предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) от Таттинско-Томпонского одномандатного округа.

Во время встречи были выслушаны актуальные вопросы по ЖКХ, спорту, медицине. Также приняты пожелания по улучшению жизни горожан.

Встреча состоялась в рамках рабочей командировки врио Главы РС(Я) Айсена Николаева в Нерюнгринский район.