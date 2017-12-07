Виктор Лебедев стал почетным гражданином Якутска

Депутаты на внеочередной сессии Якутской городской думы единогласно проголосовали за присвоение звания почетного гражданина Якутска Виктору Лебеду. Инициативу внес глава столицы Айсен Николаев и председатель думы Александр Саввинов. Об этом НВК “Саха” сообщили в пресс-службе Гордумы.

“Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Якутска» Виктору Лебедеву принято депутатами единогласно. Торжественное присвоение звания проведут во время церемонии проводов Виктора Лебедева с большого спорта, который состоится 8 декабря в “Триумфе”, – сообщили в администрации Якутска.

Виктор Лебедев двукратный чемпион (2010 и 2011) и бронзовый призёр (2009 и 2015) чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы 2010, шестикратный чемпион России (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016). Заслуженный мастер спорта России.

Эксклюзивное интервью Виктора Лебедева смотрите в субботу НВК “Саха” и “Саха 24” в 20.30 в итоговом выпуске “День за днем”.