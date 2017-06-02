Виктор Лебедев принял участие в акции «Эстафета добра»

Советник главы города Якутска, двукратный чемпион и бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Виктор Лебедев принял участие в благотворительной акции «Эстафета добра», реализуемого в рамках направления «Якутск – город возможностей» Года добра.

1 июня в Международный день защиты детей Виктор Лебедев подарил воспитанникам детского сада №71 «Колокольчик» микрорайона Кангалассы настоящий подарок – современную детскую площадку с игровыми комплексами, каруселью, горками, качелями и песочницей.

В торжественном мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей приняли участие первый заместитель главы города по городскому хозяйству Дмитрий Садовников, депутат Якутской городской Думы Антонина Титова, руководитель администрации микрорайона Кангалассы Виктория Жилина, и.о. заведующей детским садом №71 «Колокольчик» Елена Антонова, родители, дети и жители микрорайона.

«В нашем детском саду – 97 воспитанников, которым от 3-х до 8 лет. В рамках благотворительной акции на территории детского сада проведена большая работа по замене ограждений, установке новых игровых комплексов, спортивных тренажеров, покраске, озеленению. Самое интересное, мы до последнего не знали кто нам оказывает такую большую помощь. Мы очень рады и благодарны Виктору Николаевичу за его помощь и поддержку», — говорит и.о. заведующей детского сада «Колокольчик» Елена Антонова.

Первый заместитель главы города Дмитрий Садовников отметил, что благотворительная акция «Эстафета добра» будет активно поддержана и другими участниками: «Виктор Лебедев из всех предложенных адресов, сам лично для оказания адресной помощи выбрал площадку детского сада микрорайона Кангалассы. Мы надеемся, что эта новая современная площадка долго будет радовать наших детишек. Отрадно, что в этом году в рамках проекта «Народный бюджет», муниципальной программы по формированию комфортной городской среды территория микрорайона Кангалассы будет и дальше развиваться, благоустраиваться».

Больше всех новой детской площадке радовались воспитанники детского сада и их родители. Беляева Нигора и Вероника Скоблева рассказали, что им больше всего понравились качели: «Новая игровая площадка нам очень понравилась. Здесь появились новые качели, горки, песочница, все стало таким ярким и красочным».

Жительница микрорайона Кангалассы Екатерина Проскурина отмечает, что за последние годы городские власти большое внимание уделяют детям, их развитию и воспитанию: «Мы очень рады, что в городе строятся новые детские сады, школы, создаются общественные пространства, строятся новые детские площадки. Очень хорошо, что руководство городской администрации заботится о детях, ведь дети – это наше будущее. У меня трое внуков, старший посещает детский сад «Колокольчик», в следующем году в садик пойдет уже средний внук, а там и младшенькая внучка подрастет. Детская площадка сделана на совесть, все очень красиво и уютно».

Любовь Глызина отмечает, что отныне новая площадка детского сада станет излюбленным местом отдыха для воспитанников детского сада: «Моя старшая внучка школьница, во времена, когда она ходила в детский сад такой площадки, конечно, не было. Но младший внук еще успеет наиграться, ему очень здесь все понравилось, он вовсю катается с горок, бегает, прыгает. В общем, мы довольны и рады».

«Я поздравляю всех ребятишек с Международным днем защиты детей, желаю им крепкого здоровья и счастья. От своей команды я передаю символ благотворительной акции «Эстафета добра» своему другу Максиму Варакину, директору сети магазинов «Ганза», — сказал Виктор Лебедев.

Руководитель администрации микрорайона Кангалассы Виктория Жилина поблагодарила организаторов и участников благотворительной акции и вручила Виктору Лебедеву от имени благодарных жителей микрорайона, воспитанников и педагогического коллектива детского сада №71 «Колокольчик» благодарственное письмо.