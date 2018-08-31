Виктор Лебедев о турнире Коркина и о жизни после спорта

Одним из лидеров наилегчайшего веса в России двух последних олимпийских циклов был Виктор Лебедев — двукратный чемпион мира (2010, 2011), победитель Европейских игр-2015. После Олимпиады-2016 он завершил спортивную карьеру и в интервью WRESTRUS.RU рассказал на какую работу перешел, рассказал видит ли он себя в тренерской деятельности, о своей поддержке для спортсменов Якутии и о подготовке к международному турниру памяти Дмитрия Коркина, приуроченного к его 90-летнему юбилею.

— Виктор Николаевич, два года назад вы завершили карьеру. Чем начали заниматься? Как влились в новую жизнь?

— Да, после Олимпийских игр в Рио завершил спортивную карьеру. Тогда еще глава города Якутска Айсен Николаев пригласил меня в свою команду на должность советника по общим вопросам. Я сразу принял его предложение, так как чувствую возможности принести пользу столице родной республики и в других отраслях. После активной спортивной жизни первое время было немного непривычно, но со временем освоился. Занимался взаимодействием с муниципальными районами, ведь у нас очень большая территория, так что работы хватало.

— В чем заключается ваша работа сегодня?

— Сегодня я работаю в одном из крупнейших предприятий в Якутии ОАО «Саханефтегазсбыт», которое является главным поставщиком и продавцом нефтепродуктов в нашей республике. Два месяца назад я был назначен заместителем генерального директора. Трудовых задач и планов, конечно, много, будем работать. Также весной принял участие в праймеризе в парламент республики, выиграл по своему родному Таттинско-Томпонскому одномандатному избирательному округу.

— Ваши близкие друзья по сборной России Денис Царгуш и Алан Хугаев совсем недавно вошли в штаб сборных России по спортивной борьбе, отвечая за определенный возраст. Себя не видите в тренерской деятельности?

— На мой взгляд, для тренерской работы нужен определенный талант, и это призвание. Я очень рад и горд, что мои друзья Денис и Алан решили посвятить себя этому непростому ремеслу. Уверен, что они достигнут больших высот на тренерском поприще и их труд принесёт много пользы нашим сборным командам по вольной и греко-римской борьбе. В данный момент я себя пока не вижу в тренерской деятельности, но с удовольствием буду поддерживать наших молодых тренеров из Якутии, чтобы у нашей якутской школы борьбы появлялись новые имена, зажигались яркие звёзды.

— В начале августа Вы посетили чемпионат России по вольной борьбе в Одинцово. Что можете сказать про нынешних борцов Якутии? Кто является лидером, а у кого есть задатки для того, чтобы стать лидером?

— На мой взгляд, ребята хорошо подошли к старту, у всех было рвение к победе. Я надеялся на Виктора Рассадина и на выход в финал Ариана Тютрина. Команда у нас молодая, думаю, нужно немного подождать. Надеюсь, что скором времени у нас появятся чемпионы мира и Олимпийских игр. Со своей стороны всецело буду им помогать.

— Вы возглавили оргкомитет международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Как проходит подготовка? Что планируется?

— Благодаря поддержке руководства республики в лице врио Главы Айсена Николаева подготовка к турниру идёт на самом высоком уровне. Нынешний юбилейный турнир приурочен к 90-летию со дня рождения великого тренера Дмитрия Коркина, вклад которого в развитие вольной борьбы Якутии неоценим. Впервые в истории турнира учрежден столь высокий призовой фонд в размере 180 тысяч долларов. Победители получат по 7 тысяч, вторые и третьи призеры – по 5 и 3 тысячи долларов, соответственно. Ожидаем, что в Якутск приедет рекордное количество команд участников, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья. Приедут звезды мировой борьбы, которых я приглашал лично, и я очень рад что они откликнулись и приняли приглашение. Очень надеюсь, что им понравится атмосфера настоящего праздника борьбы, которая всегда царит на борцовских мероприятиях в Якутии. Общеизвестный факт: якутские болельщики — настоящие фанаты этого вида спорта, которые искренне любят борьбу и интересуются ей. Они всегда болеют за красивую и искрометную борьбу. В Якутск приедут многие почетные гости, в том числе и главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев, на днях справивший 50-летний юбилей. Конечно, это большая ответственность, хотелось бы достойно провести соревнования и принять наших дорогих гостей на соответствующем уровне. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Айсена Сергеевича Николаева, который доверил мне проведение турнира в качестве одного из организаторов.