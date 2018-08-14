Виктор Колибабчук — абсолютный чемпион Европы по мас-рестлингу

На чемпионате Европы по мас-рестлингу абсолютным победителем стал Виктор Колибабчук. Фестиваль этноспорта состоялся в Венгрии, передает ЯСИА со ссылкой на инстаграм президента Ассоциации «Сахаада-спорт» Александра Ким-Кимэна.

В Венгрии состоялся абсолютный чемпионат Европы по мас-рестлингу. Чемпионом стал прославленный российский мадьыны Виктор Колибабчук. Ранее он выиграл «абсолютку» на российском турнире по якутскому виду спорта в Москве. Об этом сообщил президент Ассоциации «Сахаада-спорт» Александр Ким-Кимэн в своём инстаграм.

Напомним, что также в Венгрии в прошлом году проходил второй этап Кубка Мира по мас-рестлингу на призы Ил Дархана. Тогда на него заявились спортсмены из 24 стран мира.

Вообще, мас-рестлинг завоевывает признание всего мира. В начале августа соревнования по этому виду спорта впервые прошли в Нидерландах на первых Европейских играх «Спорт для всех». А сейчас Якутск готовится к чемпионату мира по мас-рестлингу с 22 по 26 ноября 2018 года.