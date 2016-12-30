Виктор Губарев поздравил с Новым годом воспитанников школы-интерната

Традиционно заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор ГУБАРЕВ перед Новым годом посещает образовательные учреждения республики.

Так, ранее он поздравлял с Новым годом воспитанников Республиканской специальной школы-интерната 1-го вида в г. Якутске, Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната по адресу: Вилюйский тракт, 3 км и др.

26 декабря 2016 года заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) В.Н.Губарев посетил специальную (коррекционную) образовательную школу-интернат № 28 VIII вида для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Народного депутата республики ждал дружный коллектив детей и педагогов.

Дети встретили Виктора Николаевича песнями о Новом годе, о Деде-Морозе, читали новогодние стихи. Виктор Губарев вручил всем детям новогодние подарки.

Педагоги и ученики провели для вице-спикера парламента Якутии экскурсию по зданию, рассказали о своих проблемах. Коллектив школы-интерната временно размещается в здании специального (коррекционного) детского дома «Берегиня» по улице Кузьмина, и дети ждут — не дождутся, когда окончится ремонт в родной школе.

Воспитанники школы-интерната № 28 поблагодарили Виктора Николаевича за новогодние подарки и пригласили на новоселье в родную школу, которое состоится в начале нового 2017 года.