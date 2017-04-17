Виктор Федоров заработал больше всех депутатов – 114 млн. руб.

Раз в год народ может заглянуть в карман ВИП-персон. Госслужащие в рамках декларационной кампании отчитываются о своих доходах и имуществе. Сведения эти открытые, и СМИ активно отслеживают.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор ФЕДОРОВ по итогам 2016 года заработал 114 108 625 рублей. Доход Виктора Николаевича сократился на 22 млн. На официальном сайте Госсобрания опубликовали сведения о доходах руководства парламента и их членов семьи по итогам прошлого года, сообщает ИА YakutiaMedia.

Всего 16 руководителей парламента дали сведения о своих доходах. Как и в прошлые годы с 1 января по 31 декабря 2016 года Виктор Федоров заработал больше всех. Его доход составил более 114 млн рублей – ежемесячно он получает свыше 9,5 млн рублей. Годом ранее, в 2015 году, он заработал 136 млн рублей. Доход супруги составил 4,3 млн рублей. Если говорить о недвижимости, то тут ничего не изменилось, как говорится «не убавилось и не прибавилось», в его собственности находятся: три квартиры, два земельных участка, три гаража, баня и офисное помещение. А также автомобили: Toyota Land Cruiser-200, Toyota Land Сruiser-76, УАЗ-29891, УАЗ «Трэкол-39041», BMW X5, автомобиль — LX 570. Катер «Beyliner», мотолодка «Крым». Добавим, у супруги депутата есть три квартиры, одна из которых находится в Испании общей площадью 229 кв метров.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ заработал 5 825 672,28, в 2015 году он заработал больше – 6,2 млн рублей. В его собственности: два земельных участка, два жилых дома и две квартиры, а также гаражный бокс. АвтомобильToyota Land Cruiser, моторная лодка «Казанка» и прицеп МЗСА «81771D».

Супруга спикера заработала 899 тысяч рублей. В совместной собственности находятся: два жилых дома и земельный участок.

Доход первого зампреда Анатолия ДОБРЯНЦЕВА составил, как и в прошлом году 3, 5 млн рублей. В собственности находятся: земельный участок, жилой дом, квартира и автомобиль Toyota Rav-4. Супруга заработала 595 тысяч рублей.

Заместитель председателя Ольга БАЛАБКИНА заработала 3 млн рублей. В ее собственности – две квартиры и земельный участок.

Еще один зампред Виктор ГУБАРЕВ за год получил доход в размере 3,4 млн. рублей, в собственности одна квартира 34,2 кв метра. Доход супруги составил 216 тыс. рублей, в собственности квартира общей площадью 64 кв метра. У четы Губаревых нет автомобиля.

По итогам 2016 года меньше всех из отчитавшихся заработал председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Юрий НИКОЛАЕВ, его доход составил 2,8 млн рублей. В его собственности: квартира и нежилое помещение, а также есть автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, мотолодка «Казанка-2М», вездеход «ТРЭКОЛ». Доход супруги 243 тысячи рублей.