Виктор Федоров: Якутия должна уходить с Осетрово в Нижний Бестях

Постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры под председательством Виктора ФЕДОРОВА провел рабочее совещание по вопросу строительства и дальнейшей эксплуатации пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск.

Итоги заседания Виктор Федоров прокомментировал в СМИ и социальных сетях:

«Объективно Якутия должна уходить из Осетрово и искать новые пути доставки грузов. По информации ЛОРП, уже пять лет в порту Осетрово крайне низкий уровень воды. Если раньше проблемы с проводкой судов начинались в августе, в 2016 году — с 20 июля, то в этом вода в верховьях Лены уже ушла 21 июня. «Сейчас уровень воды в районе Осетрово – 1,35 м, при необходимой гарантированной глубине -1,75м. Вода уходит потому, что проводится массовая вырубка леса, перекрываются ручьи при строительстве объектов. И в перспективе, наверное, воды там не будет», — написал на своей странице в социальной сети Федоров.

По словам Федорова, «уместно привести слова главы Якутии Егора БОРИСОВА, что наша стратегическая задача – уходить с Осетрово и переходить в Нижний Бестях, организовывать основную перевалку грузов через эту железнодорожную станцию. Считаю, если этого не сделать сегодня, то завтра появятся и новые трудности.

По информации ЛОРП, река уходит вправо, в сторону Нижнего Бестяха. Районы речпорта Якутска и Жатайской нефтебазы замываются, что заставляет делать перевалку грузов на подходе к ним. ЛОРП поддерживает идею, что организовывать перевалку и крупный логистический центр теперь нужно в Нижнем Бестяхе. Для справки: в этом году речники планируют перевезти по Лене 1,6 млн тонн грузов.

27 июня года наш комитет провел расширенное совещание с участием руководства Ил Тумэна, ЛОРПа, «Саханефтегазсбыта», ОAО «Транспортный логистический центр», «Туймаада-нефти», АК «Железные дороги Якутии», ООО «Трансстрой Еловское». Обсуждали, как достроить и развивать железную дорогу Томмот – Нижний Бестях. 11 апреля прошло большое совещание в Нижнем Бестяхе, где под протокол определили основные задачи и пути их решения. А 27 июня отметили, что, в основном, протокол исполнен.

На сегодняшний день «Госснабсбыт» начинает работать на станции Нижний Бестях, заключены договоры на аренду путей, локомотивную тягу. Сейчас прорабатывается вопрос подключения к железной дороге подъездных путей «Саханефтегазсбыта» и ООО «Госснабсбыта». На сегодняшний день нефтяная компания «Туймаада-нефть» начала эксплуатацию своего пускового комплекса, приемку нефтепродуктов и розлив на автотранспорт.

По информации «Саханефтегазсбыта», они вложили уже 500 млн рублей в этот проект. Сдача объекта в ноябре. Общий объем их емкости в Нижнем Бестяхе составляет 16 тыс тонн, еще 4 тыс тонн у «Туймаада-нефти». Все ставят вопрос о дороге со станции Нижний Бестях. Существующая технологическая трасса АК «ЖДЯ» не отвечает нормативам автомобильных дорог, тем более для опасных грузов.

Государство в строительство логистических комплексов ООО «ТЛЦ», «Туймаада-нефти», «Саханефтегазсбыта» в Нижнем Бестяхе не вложило ни копейки – предприятия всё строит за свой счет. При этом там будет создано 150-200 рабочих мест для местных. Планируется годовое поступление в бюджет суммы порядка 320 млн рублей. Будем настаивать, чтобы государство построило там дорогу хотя бы в грунтовом варианте. Стоимость ее составляет около 110 млн рублей. Эти три компании уже скинулись и самостоятельно сделали для нее проектно-сметную документацию.

Но, прежде всего, конечно, стоит задача достроить железную дорогу Томмот – Нижний Бестях. В федеральном бюджете на эти цели заложено 2 млрд рублей. Сейчас идет работа, чтобы перенести эти средства на 2018 год. Ведь до сих пор не решен вопрос с выбором нового подрядчика, поскольку не расторгнут договор с «Трансстроем». По информации генерального директора ООО «Трансстрой-Еловское», народного депутата Александра Дудникова, «Трансстрой» пока выигрывает суды, доказывает, что ему не доплатили, из-за чего он не смог закончить железную дорогу. Просит содействие в заключении мирового соглашения, после чего можно будет искать нового генподрядчика. По мнению Дудникова, если продолжатся судебные разбирательства, они могут занять еще три-четыре года.

Ну, и, конечно, мост через Лену. Александр ДУДНИКОВ считает, что без моста развития у железной дороги до Нижнего Бестяха не будет. У нее вынужденный простой весной и осенью, когда прекращается перевозка через Лену. Тут я с ним не совсем согласен. Все-таки у станции Нижний Бестях огромные перспективы. Хотя мост, конечно, нужен всем. Нас попросили обратиться к главе и председателю правительства Якутии с просьбой помочь в решении этих и других проблем, которые стоят сегодня перед железнодорожниками и компаниями логистического комплекса в Нижнем Бестяхе. Кроме того, осенью проведем парламентские слушания. При подготовке заседания будем консультироваться с промышленниками, экономистами, учеными», — подытожил Виктор Федоров.