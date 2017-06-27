Народный депутат РС(Я) Виктор Федоров встретился с бойцами стройотряда, которые трудятся на территории Строительного округа Якутска.

Виктор Федоров во время объезда Поярковского избирательного округа в неформальной обстановке пообщался со стройотрядовцами. Ребята поделились личными впечатлениями, отметив, что работа в стройотряде – это не только заработок, а целая школа жизни, где они проверяют себя, находят новых друзей, обретают навыки работы в команде и проверяют свою выносливость.

Бойцы Студенческого отряда выполняют различные виды работ: уборка мусора, озеленение, покраска детских площадок и многое другое.

Помимо этого, ребята были задействованы в подготовке территории местности «Ус Хатын» для проведения Республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады».

Виктор Николаевич подчеркнул, что уже на протяжении нескольких лет бойцы стройотрядов вносят большой вклад в развитие и благоустройство Якутска. На прощание народный депутат пожелал ребятам удачи и больших успехов.



