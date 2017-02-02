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Виктор Федоров: в якутской деревне должен быть самолет

Депутат Ил Тумэна Виктор Федоров дал интервью телеканалу «Саха24, ответив на вопросы о ситуации с северным завозом в отдаленные районы республики. В частности речь шла о критической ситуации в селе Андрюшкино, где до вчерашнего дня не было зимника, и люди оказались отрезанными от внешнего мира, оставшись без запасов продуктов и топлива. Одним из альтернативных способов доставки грузов была названа малая авиация. На обсуждение этого вопроса не хватило эфирного времени. Между тем позиция Федорова в этом плане звучит так: «Если в деревне нет дороги, значит в ней должны быть посадочная площадка и самолет».

— Виктор Николаевич, речь в телепередаче шла в основном о ситуации в Анрюшкино. Наверное, ее следовало признать критической. Что там сейчас происходит?

— Да, ситуацию в Андрюшкино следует признать критической. Народные депутаты Анатолий Добрянцев, Василий Местников, Дмитрий Саввин и ряд депутатов обратились с письмом к председателю правительства республики Евгению Чекину. Они предлагали создать комиссию, включить в нее депутатов и разбираться на месте. Я также задавал вопрос о создании депутатской комиссии министру транспорта Семену Винокурову, на что он ответил, что в Андрюшкино находится правительственная комиссия с участием председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Юрия Зайцева, замминистра транспорта. Пробивка зимника будет обеспечена.

— О проблеме с зимником в Андрюшкино говорится ещё с начала января, сегодня уже февраль, а проблема осталась не решенной до конца. Лишь сегодня стало известно об открытии автозимника Аргахтаах — Андрюшкино для автомобильного транспорта весом до 15 тонн.

— По словам министра транспорта, на 31 января оставалось пробить с юга десять километров, с севера — 70 км, на дороге сейчас работает вся техника. Почему так получилось? Проблема объясняется теплой зимой, большим уровнем снега и тонким льдом. Все эти обстоятельства мешали пробитию зимника, при том что он планировался к открытию 21 января. Хотя, конечно, и это очень поздно.

— Почему у нас ежегодно возникает одна и та же проблема с открытием зимников в республике?

— Да, эти трудности с автозимниками возникают у нас каждый год. Так же постоянно из года в год проблема с доставкой грузов на север: на баре реки Яна, на баре Индигирки, на перекате Усть-Кут – Киренск. На совещании генеральный директор ЛОРП Сергей Ларионов, говоря о доставке грузов по Лене, подчеркнул, что проблема по низким водам будет усугубляться, в связи с этим возникает вопрос в полную мощь задействовать Нижний Бестях и создать там логистический центр.

Что касается северных рек, где проблема стоит не менее остро, здесь, конечно же, необходима постоянная и эффективная работа земснарядов. После того как в позапрошлом году нам выделили дополнительный земснаряд, ситуация немного выправилась, но опять же не до конца.

Такой же актуальной является проблема с автозимниками. Нам нужно усиливать работу государственного казенного предприятия «Дороги Арктики», оснащать их дорожной техникой, открывать филиалы во всех направлениях, чтобы они работали эффективно.

— В таких ситуациях власть отвечает заученной фразой, что все «находится под контролем правительства». Но народ интересует не только то, что сделают сейчас, а что с ними будет дальше, что их ждёт в будущем. Так что ждёт северные районы в следующем году? Через три, пять лет? Как решить проблему своевременного завоза необходимых грузов?

— «Все находится под контролем министерства транспорта, все решим», – так прозвучало и в ответе министра транспорта республики Семена Винокурова. Но я задал вполне логичный вопрос: уважаемые товарищи, у нас возникают проблемы в разных направлениях, то там, то тут, значит должна быть альтернативная схема, которую можно будет применять в случае создания таких ситуаций. Вот сейчас зима выдалась теплой, зимник не пробивается, какими способом мы будем завозить продукты и товары, как будем доставлять людей и грузы? На что министр ответил: авиацией. По-моему мнению, это нереально. Как возможно возить вертолетами каменный уголь или нефть, они же будут «золотые»?!

— Что же вы предлагаете взамен?

— Делать депонацию – иметь аварийные запасы топлива и угля в отдаленных населенных пунктах. Это подчеркнул и другой депутат Ил Тумэна Виктор Губарев. Он также считает, что в ряде населенных пунктов нужно депонировать топливо, чтобы в случае аварийных ситуаций его хватило на месяц-полтора.

— Вы говорите, что ответ Винокурова о завозе топлива авиацией звучит нереально, но в своём интервью вы тоже сказали о малой авиации как об альтернативном варианте доставки грузов и людей в северные районы.

— Да, малая авиация — наиболее приемлемый и реальный способ доставки людей и части грузов, например продовольствия. Если в деревне нет дороги, значит в деревне должны быть посадочная площадка и самолет — надо выдвигать такой лозунг. И на самом деле это не так дорого.

Осенью у нас по Березовке Среднеколымского улуса была проблема – полтора-два месяца люди не могли улететь, потому что не было вертолетов – то ли они были задействованы, то ли неисправны. Вот чтобы таких ситуаций не было, малая авиация – это выход.

— А можно ли реанимировать малую авиацию в республике?

— Мы ждали, что совместно с министерством транспорта разработаем подпрограмму развития малой авиации. Но министерство на это не идет, делает отдельные мероприятия, так что будем реализовывать их.

В настоящее время стоит вопрос о приобретении трех самолетов Cessna вместимостью пять-шесть пассажиров или полтонны грузов. Это будет неплохим подспорьем для труднодоступных районов республики.

Нам впервые удалось заставить министерство транспорта заняться этой проблемой, они обещают к лету какие-то подвижки для поддержки «Ассоциации малой авиации Якутии». Сейчас главное — поставить их на крыло.

А для приобретения самолетов Cessna нужно использовать возможности федерального бюджета. Постановлением правительства России №1122 от 30 декабря 2011 года * авиакомпаниям разрешено выдавать субсидию на приобретение авиационной техники. Так, если самолет Cessna 206 N стоит 940 тысяч долларов — это примерно 55-56 миллионов рублей, порядка 46 миллионов возвращает в виде субсидии федеральный бюджет. То есть фактически самолет такого класса можно приобрести за 10 млн рублей.

Сейчас мы попытается реализовать эту схему по трем самолетам. Если она пойдет, ее надо мультиплицировать и продвигать по основным направлениям, где необходима такая техника. Это в первую очередь колымо-индигирская группа улусов, населенные пункты Белая Гора, Чокурдах, Тикси, Оленек, Анабар, другие отдаленные улусы.

— К слову, я хорошо помню, как в детстве летала из Магана в Амгу: 40-45 минут полёта на Л-410, около двух часов — на Ан-2. Это было очень удобно, быстро. Самолеты летали до семи раз в день, и народу всегда было полно, то есть это было востребовано, особенно в межсезонье, когда заречные районы в межсезонье оказываются отрезанными от города. И, кстати, это было не столь затратно.

— Расчеты показали, что если мы начнем использовать малую авиацию в перевозках даже близко от города Якутска – Сангар, Амга, Чурапча, Хандыга, то тарифы точно будут в два раза ниже. Значит субсидия будет в два раза меньше, и вместо одного рейса в два-три дня можно будет делать по три-четыре рейса в день.

— Хорошо, а что может стать альтернативой зимникам по доставке больших грузов?

— Помните, мы как-то рассматривали вопрос об использовании экранопланов? Они у нас начали летать, а потом как-то все сошло на нет. В общем, не пошли экранопланы.

Есть другой вариант – дирижабли. Министерство обороны сейчас активно работает над вопросом доставки грузов на дирижаблях в северные гарнизоны и базы. Я предлагаю рассмотреть и этот способ.

*«Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, части затрат на уплату лизинговых или арендных платежей за воздушные суда, получаемые указанными организациями по договорам лизинга или аренды для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок».

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Источник: http://storm24.media/news/1168
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