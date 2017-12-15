Виктор Федоров в Совете Федерации РФ

Можно сказать, что вчера был удачный день. В рамках Дней Якутии в Совете Федерации принимали участие в заседании комитета по экономической политике Совфеда. С расширенным докладом «О преодолении инфраструктурных ограничений ускоренного экономического роста Республики Саха (Якутия)» выступил председатель правительства РС (Я) Евгений Чекин.

Он говорил о проекте распоряжения правительства РФ об утверждении долгосрочного плана социально-экономического развития Якутии до 2030 года, перспективах разработки госпрограммы развития транспортной системы, конкретно о строительстве моста через Лену в районе Якутска, включении в федеральную целевую программу реконструкцию 15-ти и проектировании 9-ти аэропортовых комплексов в республике.

Также Чекин говорил о необходимости увеличения уставного капитала судостроительной компании для организации лизинга строительства судов Ленского бассейна. Еще один важный вопрос, который был поднят на заседании комитета, — продление срока действия механизма выравнивания тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня на десять лет, а не на пять, как сегодня.

Обсудили и источники финансирования строительства второй очереди ГРЭС-2 в Якутске в 2019 году, ежегодную компенсацию трат операторов связи в РС (Я) и доведение тарифов по доступу к Интернету в отдаленных и труднодоступных районах до среднего по ДФО. Правительством республики так де были озвучены важные инициативы по внесению изменений в законы о недрах.

Я в своем выступлении сконцентрировался на проблемах малой авиации, без которой все разговоры о транспортной доступности в Якутии так и останутся разговорами. На заседании комитета присутствовал руководитель Росавиации Нерадько. Мы просили только две вещи – чтобы ускорили принятие новых федеральных авиационные правила (ФАП), внесенные Росавиацией 13 ноября этого года регламентирующих использование самолетов малой авиации и решающих многие проблемы малой авиации.

Так же предложили внести изменения в Воздушный кодекс по классификации выполняемых авиационных работ. В 2010 году был разработан национальный стандарт авиационных работ, где указано 22 вида работ, а в Федеральных авиационных правилах их всего шесть. Просили расширить классификацию до национального стандарта.

В основном, все наши предложения были поддержаны на комитете Совета Федерации. Исключение сделали по внесению изменений в правила предоставления субсидий для воздушного транспорта в части формирования сквозного тарифа. Чтобы было понятно, речь шла о субсидировании пассажирских перевозок, к примеру, из Черского в Москву через Якутск. Минтранс ответил, что такой документ уже разработан, в скором времени будет внесен, сквозные тарифы разрешат и нет необходимости отражать вопрос в итоговом протоколе.

Заседание проходило чуть больше часа, все очень конструктивно, организовано и интересно. Главное, чтобы продолжение было.

P.S. На комитете поздравили Долгих Владимира Ивановича с 93-летием. Когда-то член Политбюро ЦК КПСС он нашел себя и в новой России. По-прежнему бодр и активен.