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19 июня 2017, 10:09
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Виктор Федоров: В Ленске не все безнадежно

Жители Ленского района и крупнейшие корпорации не всегда понимают друг друга. Пресловутая проблема проезда местных через земли нефтепромыслов здесь по-прежнему актуальна.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна, председатель Совета по предпринимательству при Главе республики Виктор Федоров вместе с бизнес-омбудсменом Айталиной Соколовой на днях побывал в Ленском районе. Они встретились с представителями местных властей и деловых кругов. Вызвали достаточно оживленный отклик, получили ряд наказов и упреков. Но, как считает Виктор Федоров, не все вопросы ленского бизнеса должны решаться на региональном и федеральном уровнях. Многое можно сделать в самом районе, для чего предпринимателям нужна нормальная, независимая боевая организация.

Виктор ФЕДОРОВ, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры, председатель Совета по предпринимательству при Главе РС (Я):

— Как оказалось, за три с половиной года после того, как Валерий Лейкин с боем пытался прорваться на дорогу через КПП нефтяников, в Ленском районе мало что изменилось. Местные предприниматели рассказывают, что за проезд большегрузной машины по маршруту Ленск – Пеледуй по технологической дороге вдоль ВСТО нужно заплатить 47 тысяч рублей. Плата Ленск — Усть-Кут – Ленск – 100 тысяч. Процедура оформления пропусков трудоемка и при этом унизительная по реализации  для предпринимателей: будут в хорошем настроении — пропустят, а могут и остаться чай пить. Два года назад наш Комитет направлял депутатам районного совета рекомендации по этому поводу. Сейчас повторно их направим и будем требовать, чтобы интересы жителей ленских поселков учитывались.

Обо этой и других проблемах мне рассказали в Ленске, где на днях побывал вместе с Уполномоченным по правам предпринимателей РС (Я) Айталиной Соколовой. Приняли участие в совещании с представителями местного бизнеса. Проблем много, часть из них должна решаться на местном уровне. Так, предприниматели пожаловались на высокие налоги из-за высокой кадастровой стоимости земли. Говорю: работайте с местными советами, эта проблема решаема на муниципальном уровне. В 2006 году мы в Якутской городской Думе собрались и установили приемлемый коэффициент к оценке кадастровой стоимости земли. В ответ услышал: зачем вы к нам приехали, что вы нас учите, вы должны нам помочь. Мы должны и будем помогать в рамках своих полномочий. Но, ребята, давайте и сами шевелитесь. Выбирайте нормальных депутатов, которые будут реально отстаивать интересы ленчан. Вы даете работу, платите налоги и вправе требовать, чтобы с вами считались.

Со своей стороны, было обещано , что ряд поставленных в Ленске вопросов нашим Комитетом будет взят под особый контроль. В частности, ограничение проезда большегрузных машин по дорогам в весенне-осенний период. Местные предприниматели говорят, что здесь есть коррупционная составляющая: часть грузов взвешивается, часть не взвешивается, кого-то по ночам проводят, а кому-то на трассу в это время выезжать нельзя. Осенью обязательно проведем заседание нашего Комитета, где рассмотрим вопрос ограничения проезда в осенне-весенний период по республиканским и муниципальным дорогам. Считаю, что должны быть внесены изменения хотя бы в части доставки социально значимых товаров. И правила должны быть общие, как для крупного, так и для среднего, малого бизнеса.

Продолжается эпопея с ограничением скорости при перевозке грузов, оснащением машин ГЛОНАССом, тахографами, аварийными кнопками вызова спецслужб, АБС тормозов при перевозке опасных грузов, чего требует федеральный закон. Какая АБС на грунтовых дорогах или ограничители скоростей на зимниках? Какой тахограф, когда, к примеру, в этом году мы в экстренном режиме завозили ГСМ на Север? В большинстве своем, это не подходит к нашим условиям. Начнём готовить поправки в федеральный закон с учетом специфики республики. Осенью рассмотрим их на расширенном заседании нашего комитета.

Нужно работать с недропользователями в части привлечения местного бизнеса к реализации крупных проектов. Одна предприниматель в Ленске рассказала, что не может потянуть лоты, выставляемые на торги Газпромом. В самом деле, если лот 190 млн на поставку продуктов, обеспечение горячим питанием и т.д., многие ли предприниматели в Ленске или даже республике смогут его освоить? Здесь можно говорить о лоббировании чьих-то интересов. Если бы такие лоты разбивались на несколько, то наши могли бы за них бороться.

В целом, после поездки в Ленск впечатление осталось неоднозначное. Чувствуется, что Совет предпринимателей там работает недостаточно эффективно. Я посоветовал, как в республике и Якутске, чтобы глава района не возглавлял Совет предпринимателей при себе. Нужно создавать самостоятельную структуру, которая реально будет работать над решением больных для предпринимателей задач. Вырабатывать рекомендации, встречаться с руководителями представительной и исполнительной власти, требовать их выполнения. Нужно не просто озвучивать болевые точки, но предлагать пути решения. Понимание у предпринимателей и и.о. главы района в этом вопросе есть, значит, не все безнадежно.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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