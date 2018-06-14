Виктор Федоров: С такими тарифами Якутия далеко не полетит

13 июня в Ил Тумэне прошла пресс-конференция, организаторами которой выступили председатель постоянного комитета Госсобрания Виктор Федоров и председатель Ассоциации малой авиации республики Иван Лукин. Говорили о том, что нужно сделать для развития малой авиации, альтернативы которой в условиях огромных расстояний и отсутствия дорог в Якутии не существует.

Первый положительный опыт уже имеется. Но это, скорее, исключение из правил. Ведь небо России для коммерческой эксплуатации малой авиации по-прежнему закрыто.

Виктор ФЕДОРОВ:

— Час работы вертолета Ми-8 обходится бюджету Якутии в 340 тысяч рублей, Ан-2 – 150 тысяч. А малые летательные аппараты работают за 50 тысяч рублей в час! Значит, это выгодно, но почему-то малая авиация по-прежнему буксует.

Сегодня в Якутии зарегистрированы 42 малых летательных аппарата. Но из-за несовершенства законодательства их коммерческая эксплуатация почти невозможна. Лишь четыре единицы осуществляют противопожарное патрулирование лесов за почти смешные 50 тысяч в час. Малая авиация могла бы работать и как санитарная, но туда ее пока не пускают.

Российская Федерация подарила Якутии три Ми-8 под санитарную авиацию по 600 миллионов каждый. И тут же «Полярные авиалинии» увеличили цену за час работы с 250 тысяч до 340 тысяч рублей. Когда начали разбираться, вроде бы все обоснованно: новые вертолеты имеют высокую цену, кроме того, лизинговые дела – вот 340 тысяч и набегают. А ведь они не должны использоваться на другой работе, кроме как стоять на дежурстве и быть всегда готовыми к выполнению санрейса. Вот и думаешь уже: подарок это или проблема.

По закону на борту санитарного рейса нельзя перевозить никого кроме врача и больного. И вот Ми-8 с полезной загрузкой 4 тоны возит 200 кг. С этим легко бы справилась малая авиация. Но Федеральные авиационные правила (ФАП) фактически запрещают ее коммерческую эксплуатацию. Почти нет разницы: 10 самолетов вы обслуживаете или один – количество специалистов должно быть одинаково. Поэтому с одним-двумя самолетами выжить очень трудно. И лоббисты никак не хотят менять эти правила. Мы от Ассоциации малой авиации РС (Я) внесли свои предложения в соответствующие федеральные структуры по изменениям ФАП. Дважды собирались в Совете Федерации, в последний раз в декабре 2017-го. Вроде бы все всё понимают, но пока подвижек нет.

У нас 90% территории республики не имеют круглогодичной доступности, и мы никогда туда не проведем дороги. Построить километр дороги стоит минимум 15 млн. рублей. Если до села 100 километров – это уже 1,5 миллиарда, плюс 4% (60 млн.) в год на содержание. А в селе живет сто человек – какой бюджет потянет?

Выход – малая авиация. Купить четырехместную «Сессну-206» стоит 56 млн., 46 млн. через субсидию компенсирует федеральный бюджет. И того, за 10 млн – цена двух внедорожников – получаем технику, которая может добраться в любой уголок республики. «Сессна» – один из самых массовых самолетов подобного класса в мире. Успешно эксплуатируется на Аляске, в Красноярском крае, а там тоже морозы бывают…

В декабре 2017-го на сессии Ил Тумэна проголосовали за предоставление 139 млн рублей госгарантий под покупку трех самолетов. Эти 139 млн должны были вернуться после получения федеральной субсидии. Ассоциация предлагала: через «Туймааду Лизинг» покупаем три «Сессны» и передаем их в лизинг субъектам малого и среднего бизнеса. Потом получаем субсидию, «Туймаада Лизинг» добавляет несколько миллионов и покупает еще самолеты – и так по кругу. Потом пойдут лизинговые платежи, которые тоже идут на развитие малой авиации. В итоге по расчетам, вложив один раз 200 млн, мы бы в течение пяти лет получили 22 самолета!

Помните, была история, когда одна девушка после вуза отказалась ехать работать на Колыму. «Зачем мне тюрьма без решеток? Как я хотя бы в отпуск оттуда выеду?». А будь у нас 22 малых самолета, можно было бы говорить о какой-то регулярности внутриулусных перевозок. Сейчас же они зачастую производятся при фактической загрузке. А что значит, в небольшом наслеге набрать 25 пассажиров, чтобы за ними Ми-8 прилетел?..

В ближайшее время планируем донести свои предложения до врио главы Айсена Николаева. В частности, мы не согласны с позицией правительства РС (Я) о том, что малую авиацию в Якутии нужно развивать самолетами ТВС-2ДНС. В январе этого года тогда Ил Дархан Егор Борисов сказал, что нам нужны не «Сессны», а именно ТВС. Я понимаю импортозамещение. Но, во-первых, ТВС-2ДНС отечественные только условно: двигатель и авионика американские, композит для корпуса итальянский.

А во-вторых, сейчас продают просто «воздух»: ТВС-2 ДНС имеется в единственном демонстрационном, даже не испытательном варианте. То есть, сегодня можно лишь посмотреть, как он будет выглядеть. Серийное производство обещают наладить к 2022-2025 г.г. Мы опять теряем время. И потом еще неясно, что это будет за машина. Специалисты уверяют, что двигатели, которые на них устанавливают, самые капризные в своем классе и наших морозов не выдерживают.

Так что нужно использовать уже зарекомендовавший себя мировой опыт. Председатель Ассоциации Иван Лукин сказал на пресс-конференции: «Мы, конечно, патриоты России. Но когда вопрос стоит о покупке машины, почему-то идем не за УАЗ-Патриотом, а за удобной надежной «Тойотой».

Дорогие друзья! У кого из вас йотофон? Наверняка предпочитаете иностранные марки. Так почему в вопросах малой авиации мы должны экспериментировать на себе?

P.S. Ну и нужно что-то с аэропортовыми сборами делать. Мы предлагаем их обнулить. На пресс-конференции пилот Юрий Фалеев рассказал, как недавно перегонял Ан-2. В центре Новосибирска открыли городской аэропорт для малой авиации. За взлет/посадку с него там взяли 500 рублей, да еще заправили за полцены, видимо, в рекламных целях. А в аэропорту Усть-Неры только за взлет/посадку (пассажира подбирал) Фалеев заплатил 22 тысячи рублей! Конечно, с такими тарифами Якутия далеко не полетит.