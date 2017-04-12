Виктор Федоров: Ралли «Полюс Холода — 2017» стал брендом Якутии

Вчера, 10 апреля в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное награждение участников и победителей V юбилейного ралли-рейда «Полюс Холода — 2017».

В этом году в соревнованиях приняло участие свыше 20 экипажей, в состав команд также вошли представительницы прекрасной половины человечества.

Депутат Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС (Я) Виктор Федоров отметил, что участвует в ралли-рейде с самого основания. За эти годы маршрут ралли-рейда заметно развился, в населенных пунктах появляется туристическая инфраструктура, в следующем году ожидается сдача гостиничного комплекса в селе Томтор Оймяконского улуса.

Председатель Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта РС (Я) Дмитрий Хватов от имени участников выразил слова благодарности в адрес руководства Окружной администрации города Якутска за организацию и проведение ралли-рейда на высоком уровне. Он поблагодарил депутата Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС (Я) Виктора Федорова, депутата Якутской городской Думы Павла Петрова за ежегодное активное участие в ралли-рейде, генерального директора ООО «Колми» за поддержку и спонсорскую помощь.

Первый заместитель главы города Дмитрий Садовников отметил, что Якутия всегда будет ассоциироваться с суровыми климатическими условиями, где успешно развиваются экстремальные виды спорта: «В соревнованиях участвуют настоящие мужчины, которые не боятся морозов, непредсказуемости трассы, которые, несмотря ни на что, стремятся к вершинам победы. И то, что количество участников растет с каждым годом, свидетельствует, что данный вид спорта развивается».

За организацию и участие в V юбилейном чемпионате РС (Я) по ралли-рейду «Полюс холода – 2017» на призы главы города Якутска почетной грамотой Окружной администрации города Якутска с вручением серебряного знака награждены: председатель Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта РС (Я) Дмитрий Хватов и член правления федерации автомобильного и мотоциклетного спорта РС (Я), бессменный руководитель экспедиционной группы, председатель коллегии спортивных комиссаров Семен Оготоев. Почетная грамота вручена члену правления федерации автомобильного и мотоциклетного спорта РС (Я), исполнительному директору и бессменному главному секретарю чемпионата Наталье Сергеевой, сообщила пресс-служба Окружной администрации.

За вклад в развитие автомобильного вида спорта РС (Я) и его популяризацию, привлечение молодежи к активным видам досуга благодарственные письма от имени Окружной администрации города Якутска вручены участниками ралли-рейда «Полюс Холода – 2017»: Виктору Федорову, Павлу Петрову, Руслану Очирову, Георгию Иванову, Евгению Рожину и Алексею Андросову.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

III место — команда экипажа №25 в составе депутата Государственного собрания (Ил Түмэн») РС (Я) Виктора Федорова и депутата Якутской городской Думы Павла Петрова. Сертификат номиналом 30 000 рублей, который участники решили передать в качестве благотворительной помощи детскому дому.

II место – команда экипажа №16 в составе Андрея Коваленко, Григория Попова. Сертификат номиналом 50 000 рублей.

I место – команда экипажа №22 в составе Ярослава Варварич, Евгения Грибова и Сергея Липатникова. Сертификат номиналом 80 000 рублей.

Всем участникам команд, занявших призовые места, вручены памятные кубки и медали.

СПРАВКА

V республиканский ралли-рейд «Полюс Холода-2017» на призы главы Якутска стартовал из Якутска 22 марта. Соревнования проводятся в Якутске с 2011 года, а с 2013 года получили статус чемпионата республики и вошли в ежегодный календарный план Министерства спорта Якутии.

Маршрут проложен по легендарной колымской трассе – одной из старейших дорог республики, начало строительства которой связано с освоением северо-восточных территорий для добычи золота и выхода на морской порт Нагаево Магаданской области.

Первые два этапа Якутск-Тюнгюлю-Хандыга и Хандыга-Томтор построены по принципу любительского ралли. Участники двигаются по дорогам общего пользования согласно правилам дорожного движения с заданной средней скоростью, опережение или опоздание штрафуются. Третий этап пройдет в селе Томтор по закрытой трассе — 30-50 км пути по заснеженной горной тундре. Маршрут прокладывается по долине реки Куйдусун. Здесь отсутствуют скоростные ограничения, поэтому более строгие требования к безопасности. При этом участие в третьем этапе не обязательно, если участник не претендует на звание чемпиона или на выполнение спортивных разрядов.

В программе не только перемещения по трассе, но и посещение населенных пунктов, музеев, культурных центров, расположенных по пути, участие в форуме молодых педагогов в селе Томтор, посещение фестиваля холода и ледовой Резиденции Чысхаана-Хранителя Холода, встречи с жителями.

Длительность ралли-рейда пять дней. В общей сложности участники преодолели 1800 км.

По словам Виктора Федорова, принявшего участие в ралли в пятый раз, для его экипажа это, в первую очередь, спорт. «У меня первый разряд по автомотоспорту, а теперь мы выполняем с Павлом Петровичем (Петровым) нормативы кандидатов в мастера спорта, — сказал Федоров. — А кроме того, я считаю, бренд «Полюс холода» очень важен для Якутии, и ралли «Полюс холода» является стержнем, на котором сегодня держится туристический маршрут, этот бренд. Для развития туризма это очень важно».

Мы попросили рассказать о том, как проходили соревнования и чем интересен маршрут.

— Виктор Николаевич, на каком автомобиле вы принимали участие в ралли?

— В прошлые годы мы участвовали на машине Land Cruiser-76, который называют «охотник», а в этом году решили стартовать на УАЗ-452 – в простонародье «санитарка». В итоге заняли третье место, нормальный результат. Правда, на скоростном участке эта машина нас подвела, она не такая крепкая, как иномарки, в быстром движении по пересеченной местности.

— Судя по описанию, маршрут довольно сложен. Расскажите о самых труднопроходимых участках. Удавалось ли насладиться красотами и рассмотреть их?

— Наш маршрут состоял из трех этапов. Первый – от Тюнгюлю до Хандыги, на нем мы заняли только пятое место. Это было движение по общедоступной дороге, полностью по правилам, с определенной скоростью, нужно было проходить конкретные маршрутные точки в нужное время.

Второй участок – с Хандыги до Томтора. Две трети этого пути пролегают по трассе «Колыма», последние 180 км — это однопутная дорога от скоростной трассы до Томтора. Это достаточно сложный участок, тоже движение по знакам, по правилам. Кстати, там мы заняли второе место.

Ну и самый сложный участок – скоростной, 30 км по пересеченной местности, без ограничений скорости, без ограничений знаков. Вот на нем мы на нашем уазике сильно газанули, и теперь он, как бы это помягче сказать, находится на списании.

— С какой минимальной и максимальной скоростью вы передвигались?

— Общая протяженность маршрута 840 км в одну сторону и столько же – обратно. Скорость ограничена правилами дорожного движения. По маршруту Якутск – Хандыга — Томтор максимальная скорость составляла не более 90 км в час. Движение отслеживали GPS-приемники. Все треки записывались и потом анализировались судьями. И если мы двигались со скоростью 70 км/час, а знак был до 60 км/ч, нам начисляли штрафные баллы. В любом случае, если было превышение, то тоже были штрафные баллы. В том числе на скоростном участке, где допускалось до 90 км/ч, можно было выжать не более 60-70 км, потому что это была пересеченная местность.

— Насколько вообще интересен этот маршрут?

— Самый интересный участок дороги – это Хандыга-Томтор, переезд через Верхоянские горы, серпантины. Четыре года назад были очень сложные участки Черный и Желтый прижимы. За последние два года дорожники ликвидировали их, и теперь там двухполосное движение, эти участки мы проезжаем почти по асфальту и не замечаем. Но остался один сложный участок – Заячья петля. Там мы около десяти километров должны были двигаться со скоростью порядка 20 км/час, так было прописано в легенде. Это одноколейная дорога, скользкая, извилистая, не зря она названа Заячьей петлей. Но думаю, года через два-три и этот участок на федеральной трассе будет спрямлен, оборудован и сделан более проходимым.

Еще один сложный и интересный участок – от Колымской трассы до Томтора. Плюс ко всему в этом году мы впервые сделали две остановки от Хандыги до Томтора на смотровых площадках. Останавливались у Шаман-ручья, который никогда не замерзает, с чистейшей прозрачной водой, бросили монетку, чтобы вернуться туда еще раз.

— Ваш экипаж менялся за это время?

— Мы в эту поездку ездили в Павлом Петровичем Петровым. То он был штурманом, то я. В основном водителем был Павел Петрович, я работал штурманом. Я был за рулем километров 250, когда мы пошли от Теплого Ключа на Верхоянские горы.

— В ралли принимали участие женщины. Было ли к ним особое, снисходительное отношение?

— Да, была предпринимательница с сыном, еще одна женщина из Кысыл-Сыра с товарищами. То есть экипажи были смешанные. Ну мы как галантные мужчины, пропускали вперед, вели себя с дамами обходительно. Но никаких преференций на спортивных соревнованиях не было, потому что гонки не разделялись на мужские и женские.

— Что толкает участников ралли и вас лично на его прохождение уже в пятый раз?

— Что тянет? Для нас это соревнование, мы выполняем определенные нормативы, и хотелось бы стать кандидатами в мастера спорта, а затем и мастерами автомобильного спорта. Потому и участвуем. Альпинистов тоже спрашивают: зачем идете в горы вы? Вот мы, так же, как они, отвечаем: чтобы получить адреналин, удовольствие от путешествия.