Виктор Федоров: проблемы 23 школы – это проблемы всех городских школ

Состоялась встреча коллектива 23 школы г. Якутска с депутатом Ил Тумэн Виктором Федоровым, на которой учителя пожаловались на невыносимые условия работы

Так, стало известно, что все 130 мест для первоклассников следующего учебного года уже заполнены, однако поток родителей не прекращается.

— К сожалению, отказывать жителям с пропиской по району школы я не имею права – оправдывается директор Георгий Афонский. — Все внутренние резервы школы уже использованы, и более, чем 6 класс-комплектов мы принять не можем. Между тем, строительство все новых высотных многоквартирных домов в нашем районе не прекращается. Раньше в строительном округе были школы №№4 и 11, но они давным-давно перестали работать, и вся нагрузка легла на оставшиеся 7 школ нашего округа. По улице Халтурина, недалеко от нас запланировано строительство новой школы, но сроки ввода – не ранее 2022 года. А принимать первоклассников нужно уже сейчас! — говорит он.

— Я встречался с депутатами Ил Тумэна, вас на этой встрече небыло, где предлагал ввести мораторий на один год на строительство школ в районах, и все силы и средства направить восполнение длительного пробела в строительстве в столице. Меня не поддержали.

— И не поддержат, — отрезал Виктор Федоров. — В селах тоже люди живут, и там вместо школ бараки с туалетами на улицах.

Как пояснил Виктор Николаевич, Комитетом по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры, где он является председателем, была проведена большая работа для разработки и принятия закона РС (Я) «О государственно-частном партнерстве». По нему на строительство детских садов и школ уже заключены контракты на 17 млрд рублей, из них в Якутске — на 7 млрд. И строительство школ по этим контрактам уже началось. Но больше средств не предвидится.

Кроме того, в сентябре 2016 года были приняты поправки в правила землекпользования и застройки центральной части Якутска, согласно которым точечная застройка была запрещена.

— То, что строится сейчас – по разрешениям, выданным до 2016 года, мы не можем эти стройки останавливать. Мы считаем, что центральная часть города перегружена. Не хватает ни школ, ни садов, ни детских площадок, ни парковок со стоянками. В дальнейшем мы будем разгружать центр города — заявил он.

Единственный выход – продолжить выкуп подходящих ближайших зданий и помещений под открытие дополнительных классов. Но как обычно скажут «денег нет». Я бы предложил республике изыскать средства путем продажи 10% акций «Алроса-Нюрба», или вообще – продать ТРК Туймаада, и на эти деньги построить 2-3 новых школы. Этот вопрос мы ставим, но пока правительство близко к сердцу эту проблему не принимает. Направил Евгению Чекину предложение провести заседание, и раз и навсегда эти вопросы изыскания средств решить.