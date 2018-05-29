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Виктор Федоров: Ожидаем эффективной работы
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29 мая 2018, 18:43
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Виктор Федоров: Ожидаем эффективной работы

Народный депутат РС(Я) Виктор ФЕДОРОВ рассказал о причинах досрочной отставки действующего главы республики и о вариантах назначения.   

— Это ожидаемое назначение. Еще с прошлого года шли разговоры, что глава республики будет новый, а с этого года уже многие понимали, что действующий Ил Дархан не доработает и этот срок. Есть масса претензий, прежде всего финансовые проблемы. Во-первых, «дыра» в бюджете 25 миллиардов рублей и с декабря прошлого года руководством республики никаких решений не принимается. Во-вторых, напряженная политика взаимоотношений с парламентом республики, как и с политэлитами. В общем, масса вопросов и проблем. И поэтому  произошло назначение. Ожидаемое и прогнозируемое.

— А вообще было три варианта назначения. Первый вариант – назначают «варяга», второй – местный, но пришлый, и третий вариант – местный. Конечно, предпочтительным был третий вариант. А из местных политэлит у нас только одна кандидатура – Айсен Сергеевич Николаев.

— Он полностью подготовлен, прошел все ступени в правительстве республики, в администрации. Хорошее образование. Современный человек.

— Я считаю, назначение Айсена Сергеевича — удачным назначением и ожидаем от него повышения эффективности работы исполнительной власти республики, выстраивания нормальных отношений с парламентом, Госсобранием (Ил Тумэн).

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
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