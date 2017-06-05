Виктор Федоров озадачил федералов

Широкий резонанс получила в России тема, поднятая в Якутске 31 мая на «Дискуссионной площадке Виктора Федорова». Народный депутат республики, председатель постоянного комитета Ил Тумэна собрал коллег и экспертов, чтобы обсудить – каким должен быть депутат. В частности, модератор дискуссионной площадки Виктор Федоров в очередной раз высказал мнение о повышении ответственности народных избранников.

Первым на это отреагировало информационное агентство ТАСС, разразившись материалом «Единоросс предложил дать избирателям возможность отзывать региональных и местных депутатов».

Механизм отзыва региональных и муниципальных депутатов, которые утратили связь с избирателями и не исполняют свои обязанности, дискредитируя таким образом свою партию, предлагает разработать член «Единой России» Виктор Федоров, сообщает агентство.

«Актуальность данной темы вызвана тем, что, к сожалению, нередки случаи исчезновения депутатов из поля зрения избирателей после их избрания в парламент» – приводит ТАСС слова Виктора Федорова.

Вслед за ТАСС тему подхватили крупнейшие федеральные СМИ — Lenta.ru и Новости РБК.

«Данная мера позволит держать депутатов в тонусе во время всего срока полномочий, а не только в период избирательной кампании. Кроме того, необходимость регулярного общения с избирателями, выполнения их наказов, умение слушать и слышать население позволит быть ближе к людям», — цитирует якутского депутата и «Независимая газета».

Такой федеральный интерес к проблеме, поднятой на дискуссионной площадке Виктора Федорова, явно свидетельствует о том, что за депутатов пора браться. Действительно, многие избранники сражаются за голоса лишь во время избирательных кампаний, пропадая потом на пять лет.

12 апреля «КоммерсантЪ» опубликовал предложение Виктора Федорова обязать депутатов собирать отзывы о своей работе. И, в случае получения неудовлетворительной оценки избирателей, партии, по его мнению, должны отказывать таким депутатам в поддержке на следующих выборах. Виктор Федоров намерен продолжить работу по повышению ответственности и доверия к депутатам регионального и муниципального уровней. После дискуссионной площадки, 31 мая, рабочая группа приступила к анализу поступивших предложений. Наиболее интересные из них обещают внести на рассмотрение Государственного собрание (ИЛ Тумэн).

Источники:

http://tass.ru/politika/4299112

http://m.newsrbk.ru/news/4539688-edinoross-predlozhil-dat-izbiratelyam-vozmozhnost-otzyivat-regionalnyih-i-mestnyih-deputatov.html

http://www.ng.ru/news/582990.html

https://m.lenta.ru/news/2017/06/01/oko_deputata/