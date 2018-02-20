Виктор Федоров об аэро-скандале: Хватит!

Депутат Ил Тумэна, известный политик Виктор ФЕДОРОВ в своем фейсбуке прокомментировал последние события, связанные со скандалом на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», в центре которого оказались глава республики Егор БОРИСОВ, его супруга Прасковья Петровна и помощник Евгений ШИГАПОВ.

В истории на борту «Аэрофлота» с участием главы и его помощника нужно ставить точку.

Егор Афанасьевич – заслуженный человек, всю жизнь работает в интересах Якутии. А здесь какие-то талоны, стюардессы, пакеты с duty free… Давайте уважать себя и своего избранного народом лидера.

Есть вопросы к тактике и стратегии развития Республики под руководством Егора Борисова, то это и надо обсуждать, а не переливать из пустого в порожнее конфликт в самолете.

«Медвежью услугу» Ил Дархану делают и те, кто на этом фоне пытается разыграть национальную карту, якобы защищая Егора Афанасьевича.

Не дай бог, если в результате окажется, что это какие-то внешние силы раскачивают ситуацию в своих целях.

Давайте уже перевернем эту пустую страницу, и сконцентрируемся на по-настоящему важных делах.