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Правительство Якутии поддержало законопроект о развитии детского общественного движения в республике
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Виктор Федоров: Новогоднее чудо в каждом из нас
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