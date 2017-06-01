Виктор Федоров: Ил Тумэн не должен быть «печатной машиной»

31 мая в Якутске прошло заседание очередной дискуссионной площадки Виктора ФЕДОРОВА. Теперь народный депутат Якутии в конференц-зале «Полярной звезды» собрал людей, чтобы поговорить о статусе депутата. Темой дискуссионной площадки стала «Выборы-2018. Старт избирательной кампании». Но на старте сами депутаты, сотрудники аппарата Ил Тумэна, представители политических партий и эксперты говорили не о выборах, а о том, каким должен быть народный избранник.

Виктор ФЕДОРОВ, председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры:

— Это было уже третье заседание дискуссионной площадки. Теперь можно говорить, что проект состоялся, и интерес к нему есть. 31 мая мы говорили о депутатах, как сделать их работу более эффективной. За два часа выслушали полтора десятка выступлений, многие были весьма эмоциональными. Говорили о том, что в региональном и муниципальных собраниях не должно быть более 40% представителей от одной партии. Обсудили численность Ил Тумэна и пришли к выводу, что 70 депутатов – оптимальное число.

Но вот как их формировать — были разночтения. В частности, прозвучало предложение уйти от практики формирования Ил Тумэна 35 депутатов-одномандатников и 35 по партийным спискам. Может быть, изменить пропорцию 50 на 20 в сторону одномандатников. Они все же ближе к избирателю. И, таким образом, каждый район республики сможет быть представлен в Госсобрании.

Горячая дискуссия разгорелась по поводу ответственности депутатов. Не секрет, что некоторые народные избранники, будь то в Ил Тумэне или на муниципальном уровне, проявляются лишь в период избирательных кампаний, а потом пять лет их не видно и не слышно. Я считаю, что должен быть разработан механизм оценки деятельности депутатов. И, если народный избранник не работает, должен быть механизм его отзыва. На площадке говорили, что такой механизм хорошо прописан в Алтайском крае. Нам тоже нужно работать в этом направлении.

Из наиболее ярких моментов дискуссионной площадки хочу рассказать о предложении занимать посты председателей комитетов только депутатами-одномандатниками. Они уже доказали, что пользуются доверием своих избирателей. И, наверное, есть смысл в том, чтобы именно одномандатники занимали ключевые посты в Госсобрании. С другой стороны, это может быть нарушением равенства прав между депутатами. Но количество этих постов, считаю, нужно сократить – 3-4 человека в руководстве Госсобрания и не более 7 (10% от количества депутатов) председателей постоянных комитетов и комиссий, а не 13, как сегодня. Мы должны подавать пример экономии бюджета, особенно в наше нынешнее сложное время. Зато в аппарате должны работать наиболее грамотные специалисты, которые смогут помочь депутатам готовить грамотные и по-настоящему актуальные законопроекты.

Ил Тумэн не должен быть «печатной машиной» законов. На дискуссионной площадке выступил депутат Владимир ЧЛЕНОВ. Он сказал, что ни один из 22-х законов, принятых Ил Тумэном и Верховным Советом Якутии в отношении коренных народов Севера, не работает. Аналогичная ситуация и по многим другим законам. Тогда зачем нам нужны нормы, у которых нет инструмента реализации? Я за то, чтобы мы отменяли такие законы, убирая лишние бюрократические препоны.

По итогам дискуссионной площадки я разговаривал с председателем Ил Тумэна Александром ЖИРКОВЫМ. После подробных консультаций какие-то предложения, уверен, будут взяты нами в работу. Нужно повышать статус депутата и его ответственность. В сентябре 2018-го пройдут очередные выборы в Ил Тумэн. У нас еще есть время поправить ситуацию.