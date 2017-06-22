Виктор Федоров: Авиакомпания «Якутия» пошла на взлет

20 июня профильный комитет Ил Тумэна провел расширенное совещание с участием руководителей авиакомпании «Якутия».

Ранее председатель комитета Виктор Федоров не раз жестко высказывался по поводу экономической политики предприятия. В частности, депутат ставил под сомнение эффективность использования миллиардных дотаций авиакомпании, выделяемых из бюджета республики. Но теперь, как считает Виктор Федоров, в а/к «Якутия» нащупали верное стратегическое решение и пошли на взлет.

Виктор ФЕДОРОВ, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры, председатель Совета по предпринимательству при Главе РС (Я):

— 2017 год станет переломным для авиакомпании «Якутия». Компания выходит на докризисный уровень выручки в 11 млрд рублей и перевозку миллиона пассажиров. В этом я убедился на совещании с руководством а/к «Якутия», которое провел наш комитет. Госсобранием (Ил Тумэн) перед нашим комитетом была поставлена задача провести встречи с «Полярными авиалиниями», аэропортом «Якутск» и а/к «Якутия», чтобы оценить их финансово-экономическое состояние и перспективы.

Вчера, 20 июня, прошла третья такая встреча. Сейчас перед а/к «Якутия» основная задача – рефинансирование краткосрочной ссудной задолженности на 5-7 лет путем привлечения долгосрочного кредита. Это позволит «Якутии» четко планировать свою работу и к 2022 году решить вопросы финансового оздоровления.

Считаю, что авиакомпания выбрала правильную стратегическую линию. После кризисного 2015 года, когда выручка упала до 7,5 млрд рублей, а количество перевезенных пассажиров составила около 630 тысяч человек, было сделано много. В частности, Была проведена оптимизация штатной численности с 1400 до 1030 человек, были сокращены нерентабельные рейсы, сокращена разнотипность воздушных судов, сокращены лизинговые обязательства в иностранной валюте. Кроме того, закрылось представительство в Краснодаре, проведена оптимизация численности представительства в Москве. Был увеличен уставный фонд компании со стороны правительства республики. Такие меры дали ожидаемый результат. Осенью еще раз соберемся нашим комитетом с руководством а/к «Якутия», чтобы продолжить экономический анализ и иметь четкую картину происходящего в ней.

Сразу скажу, что есть факторы, которые не зависят от руководства авиакомпании, но тянут ее вниз. К примеру, высокая стоимость аэропортового обслуживания в аэропортах республики — ФКП «Аэропорты Севера» и аэропорт «Якутск». Так, сборы за взлет-посадку, обслуживание бортов в аэропорту Якутска почти в два раза дороже, чем в Иркутске и Красноярске.