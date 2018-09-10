Виктор Авксентьев: биография первого джентльмена Якутска

Выборы мэра Якутска выиграла Сардана Авксентьева (в девичестве Гоголева). Кто же ее муж — первый в истории Якутска первый джентльмен?

АВКСЕНТЬЕВ Виктор Иннокентьевич.

Кандидат экономических наук.

Родился 15 сентября 1969 года в селе Намцы Намского района ЯАССР.

Имеет три высших образования:

1. В 1992 году окончил Геолого-разведочный факультет ЯГУ по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» (квалификация: горный инженер-геофизик).

2. В 1999 году окончил Новосибирскую государственную Академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит».

3. В 2007 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (квалификация: менеджер).

В 2000 г. прошел повышение квалификации в Финансовой Академии при Правительстве РФ, в 2007 г. — в Центре гражданских инициатив для руководителей страховых компаний, штат Северная Каролина; США, в 2008 г. — в ГОУ высшего профессионального образования «Хабаровская государственная академия экономики и права».

Был генеральным директором ОАО ГСМК «Сахамедстрах». Член ВПП «Единая Россия».

Был первым заместителем главы города Якутска по экономике и финансам при Юрии Заболеве. В мэрии он и познакомился с главой аппарата Сарданой Гоголевой (своей будущей женой).

Президент Федерации Тхэквондо Якутии.