VIII Спортивные игры народов Якутии пройдут в Усть-Алданском районе

Врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал соответствующее распоряжение. Провести VIII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) с 04 по 09 июля 2022 г., — говорится в распоряжении. Источник: SAKHALIFE.RU.

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