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22 февраля 2018, 19:49
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VII Республиканский Форум педагогов-мужчин

Существующее при АОУ РС (Я)   ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации  имени С.Н. Донского-II» Республиканское сетевое сообщество мужчин-педагогов ДОО – «Форум мужчин-педагогов, работающих в дошкольных образовательных организациях» — единственное общественное движение в Российской Федерации. Цель Форума —  повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях модернизации дошкольного образования, создание условий для профессиональной самореализации, личностного роста педагогов-мужчин.

С 19 по 22 февраля 2018 г. прошёл  VII-й традиционный Республиканский Форум  педагогов-мужчин. На Форум приехали 28 педагогов – мужчин, работающих в дошкольных образовательных организациях, из разных улусов республики. И с каждым годом их число растет. На сегодняшний день в детских садах республики работает 106 мужчин:  воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы физической культуры, педагоги  дополнительного образования, а также инструкторы по плаванию, заведующие. Средний возраст педагогов-мужчин составляет 35-40   лет, самому молодому педагогу  24  года, а самому взрослому  65 лет . Общий педагогический стаж составляет  98 лет!

В рамках Форума были  организованы  курсы ПК по теме «Игровые технологии в педагогическом процессе ДОО»,  профессиональный конкурс «Я-педагог», Методический десант, Культурно-спортивно-трудовой десант «Волонтерское педагогическое братство».

Особое внимание на Форуме вызвал конкурс «Я-педагог», на котором приняли участие 6  педагогов – мужчин и  которые показали самое лучшее из своего опыта работы в детском саду. У бывших конкурсантов Форума педагогов – мужчин ДОО  есть интересная поговорка: «С окончанием конкурса все только начинается». Действительно, у педагога, прошедшего конкурс, должна сформироваться потребность в постоянном профессиональном совершенствовании, а в личности самого конкурсанта должны произойти изменения.

Конкурс 20 февраля прошел в ЦРР МБДОУ № 27  «Кораблик» г. Якутск  в несколько этапов:

1 этап – «Визитка карточка»;

2 этап – «Мастер-класс»;

3 этап – « Педагогическое мероприятие»;

4 этап – «Творческая самопризентация».

21 февраля  в МБДОУ № 21 «Кэнчээри»  прошел  культурно-спортивно-трудовой десант «Волонтерское педагогическое братство».

По итогам конкурса «Я-педагог!» участникам присвоены номинации:

Номинация  «Успешное внедрение программы  «Веселый День Дошкольника»-

Дьяконов Николай Эдуардович, педагог — психолог МБДОУ «Детский сад № 3 «Мюрючээнэ»  с. Борогонцы, Усть-Алданский улус;

Номинация  «Приз зрительских симпатий»- Сивцев Михаил Прокопьевич, инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР  «Детский сад  «Туллукчаан» с. Чурапча  Чурапчинский улус;

 Номинация «Хранитель традиций народной педагогики» — Григорьев Гаврил Гаврильевич,  инструктор по физической культуре  МБДОУ «Детский  сад « Мичээр»  с. Кептин, Горный улус.

А места распределились следующим образом:

3 место занял Хатылаев Василий Васильевич, инструктор по физической культуре  МБДОУ   «Ньургуhун» с. Баяга,  Таттинский улус.

2 место присуждено Никанорову Айталу Дмитриевичу, инструктору по физической культуре  МБДОУ «Детский сад «Туллукчана»  с.  Магарас, Горный улус.

Абсолютным победителем конкурса и занявшим 1 место стал Новгородов Валерий Гаврильевич, руководитель по физическому воспитанию МБДОУ «Детский сад № 1  «Сарыал» с. Крест-Кытыл Намский улус.

Результаты участия в Форуме педагогов – мужчин ДОО будут широко обсуждаться, педагогические идеи и находки распространятся в педагогических сообществах на разных уровнях. По итогам Форума  будет  осуществляться  продвижение лучших педагогических практик, их внедрение в образовательные учреждения.

 

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Источник: Мария Слепцова, доцент Кафедры дошкольного образования.
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