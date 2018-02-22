VII Республиканский Форум педагогов-мужчин

Существующее при АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» Республиканское сетевое сообщество мужчин-педагогов ДОО – «Форум мужчин-педагогов, работающих в дошкольных образовательных организациях» — единственное общественное движение в Российской Федерации. Цель Форума — повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях модернизации дошкольного образования, создание условий для профессиональной самореализации, личностного роста педагогов-мужчин.

С 19 по 22 февраля 2018 г. прошёл VII-й традиционный Республиканский Форум педагогов-мужчин. На Форум приехали 28 педагогов – мужчин, работающих в дошкольных образовательных организациях, из разных улусов республики. И с каждым годом их число растет. На сегодняшний день в детских садах республики работает 106 мужчин: воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы физической культуры, педагоги дополнительного образования, а также инструкторы по плаванию, заведующие. Средний возраст педагогов-мужчин составляет 35-40 лет, самому молодому педагогу 24 года, а самому взрослому 65 лет . Общий педагогический стаж составляет 98 лет!

В рамках Форума были организованы курсы ПК по теме «Игровые технологии в педагогическом процессе ДОО», профессиональный конкурс «Я-педагог», Методический десант, Культурно-спортивно-трудовой десант «Волонтерское педагогическое братство».

Особое внимание на Форуме вызвал конкурс «Я-педагог», на котором приняли участие 6 педагогов – мужчин и которые показали самое лучшее из своего опыта работы в детском саду. У бывших конкурсантов Форума педагогов – мужчин ДОО есть интересная поговорка: «С окончанием конкурса все только начинается». Действительно, у педагога, прошедшего конкурс, должна сформироваться потребность в постоянном профессиональном совершенствовании, а в личности самого конкурсанта должны произойти изменения.

Конкурс 20 февраля прошел в ЦРР МБДОУ № 27 «Кораблик» г. Якутск в несколько этапов:

1 этап – «Визитка карточка»;

2 этап – «Мастер-класс»;

3 этап – « Педагогическое мероприятие»;

4 этап – «Творческая самопризентация».

21 февраля в МБДОУ № 21 «Кэнчээри» прошел культурно-спортивно-трудовой десант «Волонтерское педагогическое братство».

По итогам конкурса «Я-педагог!» участникам присвоены номинации:

Номинация «Успешное внедрение программы «Веселый День Дошкольника»-

Дьяконов Николай Эдуардович, педагог — психолог МБДОУ «Детский сад № 3 «Мюрючээнэ» с. Борогонцы, Усть-Алданский улус;

Номинация «Приз зрительских симпатий»- Сивцев Михаил Прокопьевич, инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР «Детский сад «Туллукчаан» с. Чурапча Чурапчинский улус;

Номинация «Хранитель традиций народной педагогики» — Григорьев Гаврил Гаврильевич, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад « Мичээр» с. Кептин, Горный улус.

А места распределились следующим образом:

3 место занял Хатылаев Василий Васильевич, инструктор по физической культуре МБДОУ «Ньургуhун» с. Баяга, Таттинский улус.

2 место присуждено Никанорову Айталу Дмитриевичу, инструктору по физической культуре МБДОУ «Детский сад «Туллукчана» с. Магарас, Горный улус.

Абсолютным победителем конкурса и занявшим 1 место стал Новгородов Валерий Гаврильевич, руководитель по физическому воспитанию МБДОУ «Детский сад № 1 «Сарыал» с. Крест-Кытыл Намский улус.

Результаты участия в Форуме педагогов – мужчин ДОО будут широко обсуждаться, педагогические идеи и находки распространятся в педагогических сообществах на разных уровнях. По итогам Форума будет осуществляться продвижение лучших педагогических практик, их внедрение в образовательные учреждения.