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Премия «Призвание»: лучница Кристина Устинова и молодой инженер Любовь Смирнова — молодое поколение выпускников
РезонансМинздрав Якутии: Информация о том, что пациент «остался без медицинской помощи» – некорректна
17 мая Якутия присоединится ко Всероссийскому телемосту в День детского телефона доверия 8-800-2000-122
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Видеофакт: Лихой водитель автобуса учит жизни…
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