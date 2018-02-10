Видео задержания главы Усть-Майского района

В распоряжении Якутск.ru оказались кадры оперативной съемки Управления ФСБ по Якутии с задержанием главы Усть-Майского района. Юрия Боярского задержали 23 января в его личном кабинете. В настоящее время он находится под стражей на период следствия до 22 марта.

Напомним, что глава Усть-Майского района является фигурантом двух уголовных дел, возбужденных УФСБ и СКР по Якутии — по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере и части 4 статьи 159, частью 2 статьи 292 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере и изготовлении подложных официальных документов.