Видео: Уничтожение 200 кг конопли в Якутии

В рамках первого этапа всероссийской межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2017» полицейскими Мегино-Кангаласского района обнаружен и уничтожен очаг произрастания дикорастущей конопли на общей площади 7 га общим весом свыше 200 кг. Мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли прошел с участием представителей наслежной администрации, управления сельского хозяйства района и сотрудников ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району. Одна из главных задач проводимой операции – выявление и привлечение к ответственности лиц, незаконно выращивающих запрещенные наркосодержащие растения, а также выявление и перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков наркотиков. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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