Видео: Уничтожение 200 кг конопли в Якутии

В рамках первого этапа всероссийской межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2017» полицейскими Мегино-Кангаласского района обнаружен и уничтожен очаг произрастания дикорастущей конопли на общей площади 7 га общим весом свыше 200 кг.
Мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли прошел с участием представителей наслежной администрации, управления сельского хозяйства района и сотрудников ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району.
Одна из главных задач проводимой операции – выявление и привлечение к ответственности лиц, незаконно выращивающих запрещенные наркосодержащие растения, а также выявление и перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков наркотиков.comments powered by HyperComments