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21 июля 2017, 15:28
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Видео с места убийства Анастасии Андреевой (18+)

Как уже сообщалось, приговором Верховного суда Якутии Гавриилу Федорову и Олегу Казакову назначены длительные сроки заключения колонии строгого режима за изнасилование и убийство 28-летней Анастасии Андреевой.

Якутск.ru опубликовало видео с места убийства девушки. Детям, беременным женщинам и особо впечатлительным смотреть видео не рекомендуется.

 

 

Один из насильников и убийц Анастасии 26-летний Гавриил Федоров показал следователям место, где было спрятано тело девушки. Преступнику засыпали труп ветками и хвоей с деревьев. Кроме того, Федоров рассказал, как убивали Анастасию Андрееву.

«Она (Анастасия) плакала и сказала, что пойдет с заявлением в полицию. Мы испугались и решили убить ее», говорит Федоров.

Ее сначала сильно ударили в голову, потому задушили проволокой, перерезали горло бутылкой, а затем добили старым диском от автомобиля.

Напомним, что нашумевшая история с убийством девушки произошла 27 мая прошлого года. По версии следствия, подсудимые на такси следовали по улице Лермонтова. На обочине проезжей части они заметили ранее незнакомую им молодую женщину и попросили водителя остановить автомашину.

На предложение сесть к ним в автомобиль женщина согласилась. В микрорайоне Марха водитель по просьбе пассажиров высадил их и уехал, а мужчины и потерпевшая проследовали в лесной массив. Там мужчины совершили изнасилование потерпевшей, и женщина сообщила им о своем намерении обратиться в правоохранительные органы.

Испугавшись ответственности, они вступили в преступный сговор, направленный на убийство женщины, и один из мужчин ударил женщину по голове, а затем подсудимые совершили ее убийство посредством нанесения ударов по голове подручными предметами.

На протяжении нескольких дней женщина числилась пропавшей без вести, и родные, а также сотрудники полиции вели ее розыск. Следователи установили, что после совершения особо тяжкого преступления подсудимые совершили еще ряд преступлений – в июне 2016 года они нападали на случайных прохожих и отбирали у них мобильные телефоны, денежные средства, личные вещи.

20 июля Верховный суд Якутии приговорил Гавриила Федорова к 20 годам лишения свободы, Олега Казакова к 19 годам лишения свободы с отбыванием обоими наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

 

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Источник: http://yakutsk.ru/news/crime/yakutsk_ru_publikuet_video_s_mesta_ubiystva_anastasii_andreevoy/
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