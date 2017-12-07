Видео с бровастой Энжи набирает обороты в YouTube

Фрагмент передачи «Специального репортажа» на НТВ, посвященный Анжелике, попал в тренды YouTube.

Видео на канале Evriki Nevriki находится на 26 месте на вкладке «В тренде», и набрало пока 53 тыс. просмотров. Это немного для тренда, но все впереди, отмечает Sakhaday.

Пользователи оставили более двухсот комментариев. Они шутят: «И тут все ДПС-ники задумались», «Бровальный2018». Ну а фраза Анжелики «Грудь мой свой» грозит стать мемом.

Интересно, что многие осудили не ее, а экспертов, которые «видя фрика, ведут себя как дикари», «с героями передачи разговаривают как с отребьем», и ведущего, «который распустил руки».

Аудитория YouTube, в целом, положительно оценила имидж Анжелики.