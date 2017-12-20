Видео родео на олене продолжает набирать популярность

Забавное видео родео на олене, на котором объезжают северного оленя, продолжает набирать популярность. Якутяне делятся им в соцсетях и в ватсапе, не забывая комментировать его с большим количеством смеющихся смайликов.

Видео начинается с того, как два оленевода ведут оленя. Олень выглядит спокойным, окружающая природа своей красотой навевает меланхолию, но все мгновенно меняется, как только один из парней попытается сесть на оленя.

Если вы торопитесь, рекомендуем начать просмотр с 58 секунды.