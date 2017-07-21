Со слов очевидца, у села Октемцы прорвало насыпную дамбу. Публикуем его видео. Комментарий МЧС будет опубликован позже.comments powered by HyperComments
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Видео очевидца: Возле села Октемцы прорвало дамбу
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