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Вице-спикер Добрянцев о своем выходе из ЕР и выдвижении от СР

1 июня 2018 года в сетевом издании «SAKHALIFE.RU» вышел официальный комментарий ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выдвижению Анатолия ДОБРЯНЦЕВА от партии «СР» под заголовком «Поведение перебежчика вице-спикера рассмотрит Политсовет ЕР».
Считаю необходимым высказать свою позицию по данному вопросу, поскольку тема касается меня лично, и прошу опубликовать опровержение.
1. Согласно Уставу Партии «Единая Росси» член партии может либо добровольно выйти из партии либо быть исключенным из партии по основаниям, предусмотренным в Уставе.
В случае добровольного выхода из Партии — прекращение членства происходит на основании личного письменного заявления гражданина, принявшего решение о выходе из Партии, которое подается в первичное (местное, региональное) отделение. Прекращение членства в Партии наступает со дня регистрации письменного заявления в соответствующем первичном (местном, региональном) отделении.
Решение уполномоченных органов Партии, первичных, местных или региональных отделений обязательно только при исключении члена Партии за несоблюдение Устава Партии, программных документов, решений центральных органов Партии, руководящих органов ее структурных подразделений, за действие, дискредитирующее Партию, или иное действие (бездействие), наносящее ущерб политическим интересам Партии, а также в связи со вступлением в другую политическую партию. В таком случае прекращение членства в Партии наступает со дня принятия решения об исключении ее члена из Партии уполномоченным органом, а в случаях, требующих утверждения данного решения, – со дня его утверждения. Решение об исключении члена Партии представляется в Центральный исполнительный комитет для внесения соответствующей записи в Единый реестр Партии.
В моем случае, мной было принято решение о добровольном выходе из Партии. Было представлено соответствующее заявление и с момента его регистрации я считаюсь вышедшим из Партии «Единая Россия».
Таким образом, довод о необходимости прохождения мной определенных процедур считаю необоснованным.
2. Федеральный закон «О политических партиях» устанавливает, что право граждан на объединение в политические партии включает в себя право беспрепятственно выходить из них. Действующее федеральное законодательство о выборах, политических партиях и об организации органов государственной власти субъектов Российской Федерации не рассматривает членство в политической партии в качестве условия избрания гражданина в депутаты по списку данной партии. Ни вхождение во фракцию, ни пребывание в ней депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, избранного по списку политической партии, не обусловлено членством в этой партии.
Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 4 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» фракция включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка кандидатов, безотносительно к тому, состоят они в партии или нет.
Таким образом, довод о том, что я должен как должностное лицо выйти из состава членов фракции, а также сложить полномочия заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) также считаю несостоятельным.
Обращаю внимание на то, что мое выдвижение в составе списка Партии «Справедливая Россия» на выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва прошло в соответствие с действующим законодательством и соблюдением всех соответствующих требований.

С уважением, А.А. ДОБРЯНЦЕВ

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