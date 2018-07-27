Вход на чемпионат России по вольной борьбе будет бесплатным

Об этом сообщили в администрации Спортивно-зрелищного комплекса подмосковного города Одинцова, где с 3 по 5 августа состоится чемпионат. Борцы будут состязаться на арене «Волейбольного центра», вмещающего 3250 зрителей. Центр возведен в 2006 году, он находится на улице Маршала Жукова.
Добраться до Одинцова можно на электричке с Белорусского вокзала, дорога займет 20-30 минут.
Программа соревнований
2 августа, четверг
10.00-14.00. Мандатная комиссия, утверждение списков участников в категориях до 57, 65, 74, 86, 97 кг
15.30-16.30. Совещание судей
16.30-17-00. Совещание тренеров и представителей команд
17.00-17.30. Жеребьевка для весовых категорий до 57, 65, 74, 86, 97 кг
3 августа, пятница
08.30-09.00. Медосмотр и взвешивание участников в категориях до 57, 65, 74, 86, 97 кг
11.00-18.00. Предварительные схватки в категориях до 57, 65, 74, 86, 97 кг
До 12.00. Утверждение списков в категориях до 61, 70, 79, 92, 125 кг
18.00-18.30. Жеребьевка для весовых категорий до 61, 70, 79, 92, 125 кг.
18.30-20.30. Полуфинальные схватки в категориях до 57, 65, 74, 86, 97 кг
4 августа, суббота
08.30-08.45. Взвешивание участников в категориях до 57, 65, 74, 86, 97кг (+2кг)
08.45-09.15. Медосмотр и взвешивание участников в категориях до 61, 70, 79, 92, 125 кг
11.00-18.00. Утешительные схватки в категориях до 57, 65, 74, 86, 97 кг
11.00-12.00. Предварительная стадия и полуфиналы в категориях до 61, 70, 79, 92, 125 кг
12.00-12.30. Церемония открытия
12.30-18.30. Предварительная стадия и полуфиналы в категориях до 61, 70, 79, 92, 125 кг
18.30-20.30. Финалы и поединки за 3-и места в категориях до 57, 65, 74, 86, 97 кг
5 августа, воскресенье
08.30-08.45. Взвешивание в весовых категориях до 61, 70, 79, 92, 125кг. (+2 кг)
11.00-13.00. Утешительные встречи в весовых категориях до 61, 70, 79, 92, 125 кг
13.00-15.00. Финалы и поединки за 3-и места в категориях до 61, 70, 79, 92, 125 кг
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