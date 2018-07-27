Ветслужба обследовала трупы птиц

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) информирует о том, что 26 июля 2018 года бригада под руководством ветеринарного фельдшера В.А. Цукановой провела обследование по сигналу и массовом падеже птиц в местности Осохтох Верхоянского улуса.

Выездная бригада докладывает об обнаружении 30 трупов птенцов чаек в радиусе 20 метров возле места гнездования в местности уч. Осохтох Эгинского наслега у озера «Байбал күөлэ».

Обследование территории ветеринарными специалистами показало, что в данной местности трупов других птиц и трупов взрослых особей чаек не обнаружено. Взяты пробы от 3 тушек и по 1 пробе воды и почвы с данной местности. После изъятия проб, трупы пернатых собраны и утилизированы.

В связи с отсутствием авиарейса из-за погодных условий затруднена доставка отобранных проб до п. Батагай для последующей отправки в Якутскую республиканскую ветеринарно-испытательную лабораторию сообщает Управление ветеринарии Верхоянского улуса.