16 апреля с 12.00 часов в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского – Өксөкүлээх состоится Фестиваль японской культуры «Ветка сакуры на земле Олонхо», посвященный 25-летию установления побратимских связей между городом Якутском и городом Мураяма (Япония).

Фестиваль проводится ежегодно и собирает множество людей, увлекающихся японской культурой и анимацией. Традиционно, в мероприятии принимают участие гости из Страны восходящего солнца, проводится множество интересных мастер -классов, выставок, масштабных конкурсов и самое главное общение с представителями другой культуры.

Организаторы фестиваля – Якутское региональное отделение общества «Россия-Япония», Окружная администрация города Якутска, кафедра Восточных языков и страноведения ИЗФиР СВФУ, фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки, команда организаторов «YKT GEEK FEST».

В программе фестиваля заявлены: конкурс аниме, игротека настольных игр, мастер-классы по рисованию от студий А4 и Нордика, показ полнометражных аниме фильмов, конкурс рисунков, ярмарка хэндмейда, чемпионат по игре Guilty Gear, конкурс музыкальных аниме клипов, выступление детско-юношеских ансамблей, мастер-классы по традиционной японской чайной церемонии, уроки каллиграфии, демонстрация традиционного японского кимоно, встреча с гостями из Японии.

ПРОГРАММА:

С 10:00 до 20:00 Блок АНИМЕ

1. Конкурс аниме косплея, фотосессия, дефиле.

2. Игротека настольных игр. Чемпионаты по популярным настольным играм.

3. Мастер классы по рисованию от студий А4 и Нордика.

4. Показ полнометражных аниме фильмов. Выбор картин производится путем голосования в официальной группе мероприятия.

5. Викторины на тему Аниме.

6. Конкурс рисунков

7. Игры и конкурсы на аниме тематику

8. Ярмарка хэндмейда

9. Чемпионат по игре Guilty Gear .

10. Конкурс AMV (Музыкальных аниме клипов).

С 14:00 до 18:00 Начинает работу Блок «ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.Мастер класс традиционной японской чайной церемонии

2. Уроки каллиграфии

3. Демонстрация традиционного японского кимоно

4. Встреча с гостями из Японии.

С 10:00 до 16:00 — Творческий конкурс «Ветка сакуры на земле Олонхо»

1. Выступление детско-юношеских ансамблей со всей республики в концертном зале.

16:00 Награждение победителей Блока «АНИМЕ» и Творческого конкурса