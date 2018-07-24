Ветеринары Якутии назначают телятам при депрессии «Иван-чай»

Ветеринарные специалисты Управления ветеринарии города Якутска в эти дни занимаются сбором лекарственных трав. В основном ветеринары собирают такие травы, как «Иван-чай» (кипрей узколистный) и тысячелистник обыкновенный. «Иван-чай» назначается ветеринарными врачами телятам при депрессии, а тысячелистник при нарушении у них пищеварения, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу департамента ветеринарии РС (Я).

«Спиртовую настойку из «Иван-чая» (на 70%-ном спирте) назначают телятам при депрессии. А для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, при атониях и воспалительных явлениях в желудочно-кишечном тракте, при тимпаниях, желудочно-кишечных и маточных кровотечениях траву тысячелистника назначают в форме сборов, настоя или порошков с кормом», — сообщают ветеринары.

«Иван-чай» (кипрей узколистный) – уникальное растение, так как отличается содержанием большого количества полезных веществ. Прежде всего, это витамин С, которого в кипрее в несколько раз больше, чем в цитрусовых. Далее витамин группы В, органические кислоты, пектин, лектины, галловая кислота, дубильные вещества, железо, медь, марганец, калий, кальций фосфор. В листьях содержатся дубильные вещества, большое количество слизи, которая обладает обволакивающим действием, танин противовоспалительным свойством. Растительные волокна благотворно влияют на пищеварительную систему. В состав семян входят жирные масла. Применяют при гастритах, энтероколитах, при заболеваниях мочевыводящих путей.

Тысячелистник известен как хорошее кровоостанавливающее средство, его применяют при легочных, носовых, желудочно-кишечных и наружных кровотечениях. В качестве кровоостанавливающего средства применяют порошок из смеси равных частей листьев тысячелистника и крапивы. Наружно настой тысячелистника применяют как ранозаживляющее средство. Для лечения кровоточащих или долго не заживающих ран используют свежий сок из листьев растения. Иногда прикладывают к ранам измельченные свежие листья или обваренные кипятком и размоченные в теплой воде сухие листья.

Довольно распространено употребление тысячелистника при желудочно-кишечных заболеваниях в качестве горечи для повышения аппетита, при поносах и дизентерии, при маточных, желудочно-кишечных и носовых кровотечениях, а также как отхаркивающее при катаре дыхательных путей. Препараты тысячелистника увеличивают выработку желудочного сока, стимулируют желчеотделение и моторную функцию желудка.

Тысячелистник — эффективное лечебное средство при нарушении пищеварения у телят. Телятам траву тысячелистника дают внутрь при алиментарных гастроэнтеритах в форме настоя.