Ветераны ВОВ Якутска попали в бюрократический лабиринт

Прокуратура г.Якутска провела проверку соблюдения земельного законодательства при предоставлении земельных участков членам садово-огороднического товарищества «70 лет Победы», которые, в основном, являются ветеранами и вдовами ветеранов Великой отечественной войны.

Установлено, что после утверждения проекта межевания территории и раздела участков, на части земельных участков установлены ограничения в их использовании по назначению в связи с наличием объекта культурного наследия – достопримечательного места «Луг Ой Бэс».

Наличие данного ограничения при изначальном предоставлении территории СОТ «70 лет Победы» администрацией города Якутска не выявлено, что впоследствии повлекло принятие решений об отказе в выдаче земельных участков членам товарищества.

В связи с нарушением требований земельного и градостроительного законодательства при утверждении схемы расположения и проекта межевания территории СОТ прокуратура города внесла представление в Окружную администрацию г.Якутска.

Окружной администрацией проведено совещание с Департаментом Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия, по результатам чего изменены границы территории достопримечательного места с внесением в кадастр недвижимости, что позволило выделить членам СОТ земельные участки.

В настоящее время по 17 заявлениям приняты решения о предоставлении земельных участков в собственность, по остальным – проводится сбор документов для принятия решения.