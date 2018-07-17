Ветераны-теннисисты укрепляют дружеские связи с городом-побратимом Якутска

10-12 июля сборная ветеранов настольного тенниса Республики Саха (Якутия) приняла участие в первой международной товарищеской встрече в городе Хэйхэ провинции Хэйлюнцзян Китайской Народной Республики. Встреча была организована Федерацией настольного тенниса РС (Я) при поддержке Общественной палаты города Якутска.

Хэйхэ – город-побратим Якутска с 2015 года. Товарищеские игры в Хэйхэ провели спортсмены-ветераны, представляющие Усть-Алданский, Намский, Нюрбинский и Хангаласский районы Якутии. В состав команды вошли Петр Петухов, Николай Бурцев, Елизавета Матвеева, Любомир Михайлов, Геннадий Скрябин и Юрий Черняк.

«К участию в этой встрече мы начали готовиться заранее, сразу после республиканского чемпионата в 2017 году. Товарищеская встреча проходила в спортивном зале департамента полиции города Хэйхэ. Встреча между командой Якутии и китайскими ветеранами настольного тенниса получилась захватывающей и прошла в теплой дружеской атмосфере», — рассказал исполнительный директор Федерации настольного тенниса РС (Я) Любомир Михайлов. Во время поездки гостям показали достопримечательности города Хэйхэ, спортивные объекты.

Якутские ветераны вручили китайским друзьям от имени Окружной администрации и Общественной палаты г. Якутска и руководства Республики Саха (Якутия) подарочные книги по истории Якутска и Республики Саха (Якутия) и пригласили их посетить Якутию.

В ходе поездки были проведены переговоры с китайскими предпринимателями для привлечения частных инвесторов к строительству Центра настольного тенниса в Якутске, семинары, мастер-классы по повышению квалификации. По пути домой наши спортсмены провели товарищескую встречу с ветеранами настольного тенниса Амурской области в г. Благовещенске.

Отметим, что визит ветеранов Республики Саха (Якутия) в Китайскую Народную Республику является историческим событием для теннисного сообщества Якутии. «В прошлом году у нас появилась идея провести первую международную товарищескую встречу между ветеранами Якутии и Китая, и в течение года мы вели переговоры. Именно тогда федерация настольного тенниса Республики Саха (Якутия) получила приглашение от китайских коллег посетить Поднебесную. И вот, наконец, задуманное удалось осуществить. Общими усилиями мы будем дальше предпринимать конкретные действия, которые могли бы способствовать постоянному развитию настольного тенниса Якутии и России. Роль региональных федераций, в первую очередь дальневосточных, имеет решающее значение в этом вопросе. И это позволяет нам смотреть в будущее с надеждой на успех», — заключил Любомир Михайлов, исполнительный директор Федерации настольного тенниса РС (Я).

Федерация выражает искренние слова благодарности ветерану спорта Петру Егоровичу Петухову, многократной чемпионке Республики Саха (Якутия), ДВФО, двукратному бронзовому призеру России по настольному теннису, ветерану спорта Елизавете Степановне Матвеевой, детскому тренеру ДЮСШ Хангаласского района, ветерану спорта Геннадию Архиповичу Скрябину, двухкратному чемпиону Республики Саха (Якутия), Амурской области, ветерану спорта, уроженцу Хангаласского улуса Юрию Саевичу Черняку, землячке Валентине Степановне Евсеевой, идейному вдохновителю, гиду, спонсору многих соревнований, меценату, члену Исполкома ФНТ РС (Я), фанату и пропагандисту настольного тенниса, ветерану спорта, уроженцу Усть-Алданского улуса Николаю Гаврильевичу Бурцеву, члену Общественной палаты г. Якутска и председателю Общественной организации «Родительский Совет г. Якутска» Туйаре Валерьевне Колесовой, руководству Общественной палаты г. Якутска за поддержку и помощь.