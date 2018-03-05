Ветераны ощутили воплощение в жизнь указа «О вежливом здравоохранении»

2 марта 2018 года актовый зал Якутской городской национальной гимназии был переполнен жителями Центрального и Октябрьского округов г. Якутска. Граждане с активной жизненной позицией собрались вместе на ежегодном отчете Правительства Республики Саха (Якутия), для личного диалога с властью.

На президиуме держали ответ перед народом руководитель рабочей группы от правительства Якутии — министр здравоохранения Михаил Охлопков, муниципалитет был представлен заместителем мэра г.Якутска Евдокией Евсиковой, главой Центрального округа Михаилом Гасанбалаевым и его коллегой с Октябрьского округа Александром Ильиным. Представители министерств и ведомств расположились на первом ряду.

Михаил Егорович сообщил, что по законам психофизиологии максимальная концентрация внимания человека возможна в пределах семи — десяти минут и предложил перевести отчет в нетрадиционное русло. После демонстрации креативного видеоролика о деятельности правительства за 2017 год, министр Охлопков рассказал о демографической ситуации, здоровье жителей Центрального и Октябрьского округов и о высокотехнологичном будущем Якутии. Затем, в непринужденной беседе, представители исполнительных органов государственной власти ответили на вопросы населения.

Присутствующих интересовали вопросы о строительстве школ, о заработной плате педагогов и прочего персонала образовательных учреждений, об образовании и досуге для старшего поколения, о льготном подключении к газоснабжению, о том, почему медицина у нас бесплатная, а за среднее образование в некоторых школах приходится платить и др.

Были получены исчерпывающие ответы на большинство вопросов. На карандаш взяты обращение родителей о платном образовании и о задержке зарплаты школьного дворника. Данные вопросы будут изучены углубленно, а решение последует после проверки.

Следует отметить, что жители Центрального и Октябрьского округов были очень активными. Поступили важные предложения, а также благодарности. Например, председатель Совета ветеранов Центрального округа Варвара Дмитриева выразила благодарность за преображение поликлиник г. Якутска, выполненное в рамках указа Ил—Дархана №1371 «о вежливом и бережливом здравоохранении»:

— Несмотря на то, что люди предпочитают критиковать медицину, мы — ветераны Центрального округа очень рады преображению поликлиник и благодарим медиков за высокую организацию работы. Очень приятно чувствовать Вашу заботу. Спасибо!

Заместитель мэра г. Якутска Евдокия Евсикова отметила креативность отчета:

— Сегодняшний отчет был необычным. Нужно сделать доброй традицией демонстрацию видео—докладов правительства. Потому что все очень наглядно и доходчиво.

Население Центрального и Октябрьского округов единогласно приняло отчет Правительства Республики Саха (Якутия) и одарило президиум бурными аплодисментами.