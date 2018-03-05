АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-22
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.66
 69.47
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.03.2018, 10:40
Происшествия
Мошенница из Якутска «заработала» себе 770 тысяч рублей
05.03.2018, 10:30
Общество
Якутия побывала на Международном форуме труда
05.03.2018, 10:20
Культура & Образование
Город будущего: в Якутске наградили школьников-победителей конкурса «Якутск-2050»
05.03.2018, 10:10
Происшествия
В чайных пакетиках оказался наркотик
05.03.2018, 10:00
Общество
Выезд на лёд в несанкционированных местах запрещен!
05.03.2018, 9:50
Происшествия
Пожарные спасли дачу
05.03.2018, 9:40
Культура & Образование
В Якутии продолжают воспитывать патриотов
05.03.2018, 9:30
Общество
Услышите сирены — сохраняйте спокойствие
05.03.2018, 9:20
Культура & Образование
Выйдет в свет книга о дочерях Максима Кировича Аммосова
05.03.2018, 9:12
Красота & Здоровье
Ветераны ощутили воплощение в жизнь указа «О вежливом здравоохранении»
05.03.2018, 9:00
Культура & Образование
Названы имена победителей конкурса «Палитра танца»
05.03.2018, 8:00
Культура & Образование
Видео
Якутский самородок поет о любви!
05.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 5 марта 2018
05.03.2018, 3:09
Общество
Видео
Афанасий Алексеев – человек-Совесть
05.03.2018, 3:01
Республика
Скандал
Скандал между администрацией и депутатами Усть-Алданского улуса — СМИ
05.03.2018, 2:27
Спорт
«Золото» напоследок: Максим Толмачев стал обладателем комплекта медалей Дмитриевского турнира
05.03.2018, 1:50
Экономика
На федеральном «правительственном часе» обсуждалась тема устранения «цифрового неравенства»
05.03.2018, 1:32
Футуролог
Эксклюзив
Сталин лично приказал расстрелять Пепеляева
05.03.2018, 1:07
Происшествия
Экстра
В Хаптагае от угара умерли двое детей, третий в реанимации
05.03.2018, 0:50
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
04.03.2018, 23:04
Красота & Здоровье
SOS
Фельдшеру скорой помощи срочно нужна помощь доноров крови
04.03.2018, 19:02
Общество
Эксклюзив
Фоторепортаж с самого красочного северного парада
04.03.2018, 17:02
Происшествия
В Якутске на «зебре» сбили внучку и бабушку
04.03.2018, 17:00
Финансы
Бесконтактные платежи: Для клиентов Алмазэргиэнбанка стали доступны Google Pay и Samsung Pay
04.03.2018, 16:56
Республика
Александр Кошуков: Президент России поставил ясные задачи по развитию страны
04.03.2018, 13:13
Красота & Здоровье
Фотофакт
Ряды сексуальных журналисток Якутии пополнились
04.03.2018, 12:50
Республика
Позитив
Якутский бычок идет на рекорд
04.03.2018, 11:27
Общество
Видео
Хусейн поет якутские песни
04.03.2018, 11:13
Красота & Здоровье
Провокационная фотосессия супермамы
04.03.2018, 11:07
Республика
Импозантный Александр Ким-Кимэн элегантно прокомментировал Путина
04.03.2018, 11:05
Спорт
На счету якутян четыре медали международного турнира Романа Дмитриева
04.03.2018, 11:04
Культура & Образование
В селе Ой Хангаласского улуса прошел III Республиканский фестиваль китайского языка и культуры
04.03.2018, 11:02
Спорт
Роман Дмитриев привил якутянам любовь к вольной борьбе
04.03.2018, 11:00
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
04.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 4 марта 2018
04.03.2018, 1:53
Происшествия
5 марта в Якутии взвоют сирены
04.03.2018, 1:49
Политика
Скандал с «Аэрофлотом» поднял Егора Борисова в ТОП-10 медийных губернаторов
04.03.2018, 1:31
Политика
Оргкомитет праймериз ЕР зарегистрировал 8 участников
03.03.2018, 21:49
Происшествия
Жительница Якутии попалась на уловки мошенников
03.03.2018, 21:44
Происшествия
В Якутии пойман подозреваемый в угоне
03.03.2018, 13:04
Желток
Эксклюзив
Телезвезда еще раз стала мамой!
03.03.2018, 11:09
Республика
3, 4, 5 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
03.03.2018, 9:26
Столица
В Якутске в шестой раз проводится деловая игра «Молодежь – энергия развития города»
03.03.2018, 9:23
Столица
В Якутске стартовал санитарный трехмесячник
03.03.2018, 9:21
Экономика
Сюрпризы от компании «Камелек» — весенний обзор
03.03.2018, 9:13
Культура & Образование
Завершился III Республиканский методический турнир учительских команд Якутии
03.03.2018, 9:09
Экономика
Объявление
Приобретайте квартиры по акции «Весна — 2018» от АО «Сахатранснефтегаз»!
03.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 3 марта 2018
03.03.2018, 0:25
Политика
Сегодня день рождения руководителя и депутата
03.03.2018, 0:21
Политика
Экстра
Источник: гендиректор угольной компании «Колмар» назначен заместителем губернатора
02.03.2018, 18:00
Столица
4 марта, в воскресенье, будет ограничено движение по проспекту Ленина
02.03.2018, 17:50
Происшествия
Внимание: кражи в маршрутных автобусах!
02.03.2018, 17:40
Общество
Компания «Камелёк» провела благотворительный мастер-класс
02.03.2018, 17:30
Культура & Образование
Ко Дню народного мастера: Открылась выставка “И мастерство, и вдохновение”
02.03.2018, 17:20
Происшествия
В Якутске задержали наркомана
02.03.2018, 17:10
Общество
Это не шутка: КВН-щик сделал предложение своей девушке
02.03.2018, 17:00
Происшествия
В Мирном арестована крупная спецтехника
02.03.2018, 16:50
Экономика
В ЖДЯ провели семинар по охране труда
02.03.2018, 16:40
Культура & Образование
Саха театр приглашает 8 марта на весенний концерт
02.03.2018, 16:30
Происшествия
Благовещенские таможенники передали конфискованные мамонтовые бивни амурским ученым
02.03.2018, 16:29
Культура & Образование
Фотофакт
Монгольские художники распаковывают картины в Якутске
02.03.2018, 16:20
Политика
Светлана Давыдова: Уверенный шаг в здравосохранение российского народа
02.03.2018, 16:10
Культура & Образование
В Якутске представят известную оперетту «Собака на сене» 
02.03.2018, 16:00
Республика
К 2024 году быстрый интернет будет везде
02.03.2018, 15:45
Культура & Образование
Якутские школьники написали диктант на родном языке
02.03.2018, 15:28
Экономика
Саха чай представляет сорт «Якутская красавица»!
02.03.2018, 15:15
Общество
Женщин ждет мини-ярмарка в Центре занятости Якутска
02.03.2018, 15:05
Общество
Усть-алданцы научат китайцев мас-рестлингу и русскому языку
02.03.2018, 14:55
Столица
В Якутске стартовали субботники
02.03.2018, 14:45
Культура & Образование
Писатель Сиэн Мунду встретился со школьниками
02.03.2018, 14:35
Происшествия
Школьники переехали из опасного здания благодаря вмешательству прокуратуры
02.03.2018, 14:25
Происшествия
Глава наслега задержал убийцу до прибытия полиции
Архив новостей
Красота & Здоровье
5 марта 2018, 9:12
102

Ветераны ощутили воплощение в жизнь указа «О вежливом здравоохранении»

2 марта 2018 года актовый зал Якутской городской национальной гимназии был переполнен жителями Центрального и Октябрьского округов г. Якутска. Граждане с активной жизненной позицией собрались вместе на ежегодном отчете Правительства Республики Саха (Якутия), для личного диалога с властью.

На президиуме держали ответ перед народом руководитель рабочей группы от правительства Якутии —  министр здравоохранения Михаил Охлопков, муниципалитет был представлен заместителем мэра г.Якутска Евдокией Евсиковой, главой Центрального округа Михаилом Гасанбалаевым и его коллегой с Октябрьского округа Александром Ильиным. Представители министерств и ведомств расположились на первом ряду.

Михаил Егорович сообщил, что по законам психофизиологии максимальная концентрация внимания человека возможна в пределах семидесяти минут и предложил перевести отчет в нетрадиционное русло. После демонстрации креативного видеоролика о деятельности правительства за 2017 год, министр Охлопков рассказал о демографической ситуации, здоровье жителей Центрального и Октябрьского округов и о высокотехнологичном будущем Якутии. Затем, в непринужденной беседе, представители исполнительных органов государственной власти ответили на вопросы населения

Присутствующих интересовали вопросы о строительстве школ, о заработной плате педагогов и прочего персонала образовательных учреждений, об образовании и досуге для старшего поколения, о льготном подключении к газоснабжению, о том, почему медицина у нас бесплатная, а за среднее образование в некоторых школах приходится платить и др.

Были получены исчерпывающие ответы на большинство вопросов. На карандаш взяты обращение родителей о платном образовании и о задержке зарплаты школьного дворника. Данные вопросы будут изучены углубленно, а решение последует после проверки.

Следует отметить, что жители Центрального и Октябрьского округов были очень активными. Поступили важные предложения, а также благодарности. Например, председатель Совета ветеранов Центрального округа Варвара Дмитриева выразила благодарность за преображение поликлиник г. Якутска, выполненное в рамках указа ИлДархана 1371 «о вежливом и бережливом здравоохранении»:

Несмотря на то, что люди предпочитают критиковать медицину, мыветераны Центрального округа очень рады преображению поликлиник и благодарим медиков за высокую организацию работы. Очень приятно чувствовать Вашу заботу. Спасибо!

Заместитель мэра г. Якутска Евдокия Евсикова отметила креативность отчета:

Сегодняшний отчет был необычным. Нужно сделать доброй традицией демонстрацию видеодокладов правительства. Потому что все очень наглядно и доходчиво.

Население Центрального и Октябрьского округов единогласно приняло отчет Правительства Республики Саха (Якутия) и одарило президиум бурными аплодисментами.

comments powered by HyperComments
Источник: Текст и фото: Назар Аммосов
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.02.2018, 1:01
Желток
Эксклюзив
Позитив
Видео: Как иностранцы пытаются повторить снежные ресницы
27.02.2018, 11:11
Общество
Резонанс
Сюрпризы от Малахова: ДНК-тест установил возможное родство Ирины Павлуцкой и Никиты Хона
28.02.2018, 0:36
Республика
Семикнижье духовного достояния сунтарцев
02.03.2018, 13:42
Общество
Избраны президент и Президиум Академии наук Якутии
02.03.2018, 13:30
Футуролог
На досуге: как развлекаются знаки зодиака
27.02.2018, 21:10
Общество
Якутия ожидает снижения цен
04.03.2018, 12:50
Республика
Позитив
Якутский бычок идет на рекорд
28.02.2018, 17:30
Экономика
В Якутске снизится цена на бензин
28.02.2018, 23:34
Красота & Здоровье
Резонанс
Опровержение министерства здравоохранения Якутии
01.03.2018, 19:17
Общество
Соболезнование
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Скандал
Республика
05.03.2018

Скандал между администрацией и депутатами Усть-Алданского улуса — СМИ

Спорт
05.03.2018

«Золото» напоследок: Максим Толмачев стал обладателем комплекта медалей Дмитриевского турнира

Экономика
05.03.2018

На федеральном «правительственном часе» обсуждалась тема устранения «цифрового неравенства»

Экстра
Происшествия
05.03.2018

В Хаптагае от угара умерли двое детей, третий в реанимации

Финансы
04.03.2018

Бесконтактные платежи: Для клиентов Алмазэргиэнбанка стали доступны Google Pay и Samsung Pay

Фотофакт
Красота & Здоровье
04.03.2018

Ряды сексуальных журналисток Якутии пополнились

Позитив
Республика
04.03.2018

Якутский бычок идет на рекорд

Видео
Общество
04.03.2018

Хусейн поет якутские песни