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Республика
10 января 2018, 12:30
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Ветераны Нерюнгри за чашкой чая рассказали о своих судьбах

Ветераны Нерюнгри встретились на торжественном обеде в честь наступившего Нового года и Рождества. Праздничный вечер для представителей старшего поколения организовали городской Совет ветеранов войны и труда, администрация города Нерюнгри и народный депутат Якутии Александр Кошуков.

На эту встречу пришло немало интересных людей. Одна из них — Мария Чернышева — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. Никогда в жизни не поверишь, что этой веселой и жизнерадостной красавице в этом году исполняется 89 лет! Судьба у неё, как и у всех людей её поколения, была очень непростой!

Мария Григорьевна родилась в 1929 году в Красноярском крае и была самым младшим, двенадцатым, ребенком в своей большой семье. Когда ей было 10 лет, умер отец. В 12 лет увидела, как началась Великая Отечественная война. Четверо старших братьев ушли на фронт, один из них пропал без вести. В 1943 году умерла мама, и Мария осталась полной сиротой. Ходила в школу за семь километров, а после восьмого класса учиться перестала – надо было работать. Всё, что летом выращивали в полях – картофель, морковь, свеклу — отдавали на фронт. Выращенное зерно тоже отправляли солдатам. Оставшееся зерно делили между семьями, получалось по 100-200 грамм в день на человека. Взрослые здоровые мужчины ушли на фронт, и вся работа легла на детские плечи. Дети управляли лошадьми (трактор был один на все село), работали на молотилке, возили зерно в мешках в пункт передачи для отправки на фронт. Сами делали сани, своими руками выстругивали лыжи. Все время работали, времени на развлечения не было. Когда Марии исполнилось 16 лет, по единственному в селе радио пришла новость о Победе.  С фронта вернулись три брата, один из них пришел инвалидом. Четвертый пропал без вести.

В Нерюнгри Мария Григорьевна приехала в 1953 году, то есть 65 лет назад. Тогда еще никакого города Нерюнгри не было. Были Чульман, Таежка. Мария трудилась в геолого-разведочной партии вместе с легендарной Саимой Каримовой и другими выдающимися геологами на разных участках. Сама она, минералов, правда, не искала: получить образование помешала война. От зари до зари трудилась в пекарне, пекла хлеб для геологов

Вышла замуж. Первая дочь родилась в 1951-м году, вторая дочь – в 1956-м, а в 1968 году, когда Марии Григорьевне было 39 лет, появился на свет и долгожданный сын. «Мы с мужем работали, чтобы детей на ноги поднять». Супруг трудился крановщиком, в годы строительства города это была очень востребованная работа. В Чульмане трудилась комендантом домоуправления, потом начальником ЖЭКа. Все дети получили высшее образование. Сын окончил радиотехническое училище и высшее военное училище, имеет звание подполковника, живет в Благовещенске. Зовет мать к себе, но она не уезжает из Нерюнгри.

Да и как уехать, если здесь прошло 65 лет жизни!  Видела всё – с самого первого колышка, с самой первой палатки. И даже еще раньше – когда и слова-то «Нерюнгри» никто еще не знал. Помнит, как в Чульмане еще были заключенные. Этот человек – живая история Нерюнгри.

Сейчас у Марии Григорьевны — одиннадцать внуков. Многие уже взрослые люди — юристы, врачи, бухгалтер. Есть три правнука — две девочки и мальчик. Удивительная жизнь продолжается!

Житель Нерюнгри, ветеран тыла Николай Кряквин родился в 1925 году. Совсем недавно – 11 декабря – счастливо отметил свое 92-летие. Более 32 лет работал экскаваторщиком на Зыряновском разрезе.

Когда началась Великая Отечественная война, Николаю было 15,5 лет. Всю войну подросток работал строителем. После окончания школы ФЗО в Черемхово Иркутской области десять человек были направлены на строительство предприятия «Подземгаз» в Челябинскую область. Простой рабочий человек, Николай Алексеевич имеет также профессии водителя и плотника. «Нас учили эти профессиям. Сталин знал, что после войны будет восстановление народного хозяйства, и что после войны эти профессии понадобятся», — рассказывает Николай Алексеевич.

В Нерюнгри Николай Кряквин приехал в 1999 году к детям. У него две дочери – близнецы. Одна дочь и сегодня живет в Нерюнгри, другая – в Саяногорске. В Южной Якутии ветеран прижился, полюбил этот город, и уезжать отсюда никуда не  собирается. В свои 92 года он ведет активный образ жизни, часто встречается с представителями молодого поколения, интересно рассказывая молодежи о своей удивительной биографии.

Хорошо известна в районе Антонина Клевцова. Ветеран войны и тыла, первостроитель города Нерюнгри, секретарь городского совета ветеранов, экс-руководитель, а ныне просто участница хора «Сердолик», в свои 85 лет ведет активную общественную работу.

Антонина Ивановна родилась 6 мая 1932 года. Жила на Украине, работала мастером судоремонтного завода в Кривом Роге. Вышла замуж, родила двух дочерей. В Якутию попала почти случайно – в 1974 году с подругой приехала по делам в Нижний Куранах. Понравились люди, как её встретили  здесь. Узнала о перспективах будущего города Нерюнгри, который только-только начинали строить в глухой необжитой тайге.  Дочерям было в то время 18 и 13 лет, большие самостоятельные девочки.  Работы было много, здесь требовались люди на самые разные профессии. Так и родилось решение  остаться, строить будущий город. «Было мне 42 года. Приехала. В кармане – 5 рублей. Но ничего не боялась! Устроилась на работу снабженцем в Чульмане, а в апреле 1975 года перебрались в Нерюнгри, который начинали тогда быстро строить. До 1980 года работала в «Якутуглестрое», потом еще семь лет – в «Дальстальконструкции» начальником по снабжению. В 1987 году пошла на пенсию», — рассказывает Антонина Ивановна Клевцова.

Дочери выросли, получили профессии, подарили счастливой бабушке двух внуков, правнука и правнучку. Внуку Антонины Ивановны 38 лет, у него самая современная для Нерюнгри профессия. Работает он, как здесь говорят, «на трубе» — в «Востокнефтепроводе».

В конце 80-х, выйдя на пенсию, Антонина Ивановна уезжала на родную Украину. Не вышло: все нерюнгринцы знают, что Нерюнгри – это любовь навсегда! Через семь лет, в 1994-м году,  вернулась. и в вот уже почти четверть века живет в самом любимом городе, который вместе с тысячами других первостроителей когда-то построила своими руками.

Жительница Нерюнгри Софья Хафизовна Гарипова  родилась в 1927 году в Башкирии. Когда Софье было четырнадцать лет, началась Великая Отечественная война. В 14 лет Софья была назначена бригадиром в колхозе – больше было некому. Все мужчины ушли на фронт, а женщины, старики и дети работали от зари до зари, выращивали овощи и зерновые. На один трудодень в годы войны давали по 20 грамм крупы и 250 грамм хлеба на человека. Но люди выжили и победили!

После войны Софья Хафизовна попала в Якутию, где живет уже более 60 лет. Вышла замуж, родила девять детей – шестерых мальчиков и троих девочек. 23 года назад умер муж, но род Гариповых продолжается. Сейчас у Софьи Хафизовны — 35 внуков и 14 правнуков. У кого еще столько? Ветеран труда и тыла, она награждена Орденами  «Материнская слава» всех трех степеней,  юбилейными  медалями  «60 лет Победы», «65 лет Победы», «70 лет Победы» и многими другими.

«Живу в Нерюнгри. Хозяйства у меня сейчас нет. Жить стало дорого, но продукты здесь хорошие, свежие. В Аллах Юне, где я раньше работала, продукты баржами привозили. В жизни моей всякое бывало. Мне сейчас 91 год, а я к врачам не хожу», — смеется  бодрая и жизнерадостная Софья Хафизовна.

«Наши ветераны по-прежнему в строю! Помогаем воспитывать внуков и  правнуков, встречаемся с молодежью, активно участвуем в общественной жизни нашего города и района», — отметил в своей приветственной речи на торжественном вечере заместитель председателя Совета ветеранов Владимир Плотников.

Александр Кошуков поздравил уважаемых представителей   старшего поколения с Новым годом и Рождеством, поблагодарив их за огромный труд, уникальный опыт, необходимый представителям молодых поколений, бодрость духа и сохранение твердых жизненных ориентиров, которые стали достойным примером для всех.

Три недели назад в Якутии  отмечали 90-летие еще одного человека удивительной биографии — заслуженного горняка республики, кавалера Почетного Знака «Шахтёрская слава 3-й степени» Николая  Шаврина. «Мой дед Николай  Григорьевич родился 19 декабря 1927 года. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 13 лет. В 1945 году он был призван в армию, отслужил шесть лет в противовоздушной артиллерии, получив звание «младший лейтенант». В 1951 году, поступил в Хабаровский техникум, факультет открытых горных работ (ОГР). Встретил мою бабушку Веру Александровну, в 1953 году поженились. Супружеский стаж бабушки и дедушки — 64 года! Более 60 лет они живут в Кангалассах. Дедушка и бабушка стали для всех нас – детей, внуков, правнуков — главным жизненным примером. Они приучали нас к труду, учили ценить настоящую дружбу, всегда жить только по совести, поступать по справедливости. Для нас старшее поколение – это и опора, и главный пример в жизни, и мы благодарны вам за это», — рассказал Александр Кошуков гостям праздника — ветеранам войны и труда.

От имени главы города Нерюнгри Леонида Олейника представителей старшего поколения поздравил первый заместитель мэра Дмитрий Дьячковский. «Благодаря вам, вашему поколению, был построен и вырос наш красавец-город  Нерюнгри. Спасибо вам за тот вклад, который вы внесли в развитие всей нашей республики, за ваш бесценный опыт,  которым вы щедро и охотно делитесь с молодыми поколениями», — сказал Дмитрий Дьячковский.

Участников торжественного вечера поздравляли ветераны – Людмила Голенкова, Антонина Клевцова, Николай Кряквин и другие. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы внуков и правнуков! И еще много-много раз радовать нас такими же добрыми, теплыми,  душевными и незабываемыми встречами!

 

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Источник: Зоя РОМАНОВА.
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