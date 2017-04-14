Ветераны Губинского округа награждены на Пленуме ветеранов

12 апреля в Якутском торгово-экономическом колледже потребительской кооперации состоялся II Пленум городского совета ветеранов войны и труда, в котором приняли участие ветераны со всех округов и пригородов столицы.

На торжественном открытии мероприятия ветеранов поздравили приглашенные гости и творческие коллективы. Затем с подробным отчетом о деятельности ветеранского движения выступила заместитель председателя городского совета Антонина ДОРОФЕЕВА. В своем докладе она отметила, что на сегодняшний день в городе Якутске проживает 103 участника Великой Отечественной войны, 2 604 ветерана тыла и 36 637 ветеранов труда. Совет проводит активную работу по вовлечению ветеранов в общественную деятельность, особое внимание уделяется участникам войны. Также проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи.

За личный вклад в развитие ветеранского движения были награждены самые активные ветераны Якутска. Среди них почетными грамотами были отмечены члены Совета ветеранов Губинского округа Августина ИСАКОВА и Любовь ПУШКОВА. Особое признание за поддержку ветеранской деятельности получили участники Великой Отечественной войны Раиса ФЕДОРОВА, Петр КОНКИН и Василий АЛЕКСАНДРОВ.

Участники и гости торжественного мероприятия получили большое удовольствие и зарядились весенним, предпраздничным настроением.