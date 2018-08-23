Ветеранское подворье – надежное подспорье

Сегодня, 23 августа в манежном комплексе Якутской ГСХА состоялась «Выставка-ярмарка — 2018» для ветеранов-активистов округов и пригородов города Якутска. Всего приняли участие представители 15 округов и пригородов города Якутска.

Якутский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г.Якутска традиционно проводит общегородское мероприятие, «Ветеранское подворье» вот уже 17й раз на территории Якутской ГСХА. В этом году он был, как никогда, обширен и масштабен и проходил под девизом «Я люблю свою землю».

Организаторы поставили перед собой цель: поддержать интерес пенсионеров к работе на своих приусадебных участках, показать творческий потенциал старшего поколения, сохранить семейную преемственность, улучшить благоустройство и содержание жилых домов и дачных участков, создание условий для пополнения продовольственных ресурсов города местными экологически чистыми продуктами, создания благоприятной среды для творческого общения.

Открыл мероприятие председатель городского Совета ветеранов Платон Брызгалов. Он поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию, за радость, которую они несут людям, за то, что на своем примере они показывают своим внукам, как надо жить и работать. С приветственными словами выступили заместитель Главы по социальным вопросам Евдокия Евсикова, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов и др.

Поздравили с днем рождения председателя Совета ветеранов с.Табага Филиппенко Викторию Николаевну, ей исполнилось 84 года. Во всех жизненных обстоятельствах она всегда является ярким примером своему народу. Несмотря на возраст, Виктория Николаевна продолжает трудиться на благо ветеранов, в качестве председателя их Совета, отдавая им свою заботу и теплоту души.

Участники выставки, ветераны — это люди с активной жизненной позицией, которые принимают участие в различных выставках, ярмарках, помогают местным властям в обустройстве сельских поселений.

На манеже раскинулся настоящий красочный ярмарочный городок с овощами и фруктами, молоком и сметаной, изделиями из овощей и фруктов. Яркие цветы радовали глаз, поднимали настроение участников и гостей выставки творческие коллективы.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш труд, усердие, за активную жизненную позицию. Вы вносите свой неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, своим добрым примером показываете нашей молодежи, как нужно жить и трудиться во имя Родины.