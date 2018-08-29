Ветеран ЯТЭЦ Владимир Леонов: Без тепла в нашем регионе никак!

На днях 80-летняя Якутская ТЭЦ и весь коллектив «Якутскэнерго» поздравлял с юбилеем ровесника станции – ветерана энергетики и энергостроительства Якутии Владимира Васильевича Леонова. Он начинал свою работу на предприятии с должности дежурного инженера, был начальником электроцеха, дважды в разные периоды возглавлял производственно-технический отдел, был главным инженером, внес большой вклад в развитие старейшего энергопредприятия республики и обеспечение теплом жителей Якутска.

Владимир Васильевич также отмечен званиями «Почетный энергетик Минтопэнерго Российской Федерации» и «Почетный энергетик города Якутска».

Мы присоединились к поздравлениям и пожеланиям долгих лет, крепкого здоровья, семейного счастья и напросились к Владимиру Васильевичу на интервью.

– Владимир Васильевич, расскажите, как судьба привела вас в Якутск, Вы ведь с Урала?

— Да, верно. Родился я 25 августа 1938 года в 25 км от Челябинска, в деревне Полетаево. Отец всю жизнь проработал на железнодорожной станции, мать детей воспитывала и за домом следила. Семья была большая у нас, шесть детей, четыре брата и две сестры.

Закончил Копейский горный техникум, после армии поступил в Челябинский политехнический институт на металлургический факультет.

В Якутск меня позвал двоюродный дядя, после репрессии он попал на север, в Бестях. Всегда хвалил природу Якутии, рассказывал о рыбалке и охоте, это меня и подкупило. Я перевелся на заочное отделение и по направлению попал на угольный разрез «Кангаласский» под руководством бессменного директора Петра Сергеевича Хромова. Около года проработав там, встретил Тамару Захаровну, свою будущую жену. Она работала врачом в сельской поликлинике. Познакомились мы в дневном профилактории, там по вечерам играли в бильярд, и тут я понял, что это моя половина. Затем жене дали однокомнатную квартиру на Лермонтова, и я начал искать работу в городе. Попал на собеседование в типографию – приняли на должность электрика.

– А в компанию вас кто переманил?

– Мой однокурсник Геннадий Андреевич Пьянков меня уговорил, в то время он был дежурным инженером Якутской центральной электростанции (так раньше называлась ЯТЭЦ). Убеждал меня, что энергетика гораздо перспективнее и интереснее, чем моя работа электриком в типографии. Я сделал выбор и в январе 1967 года пришел на ЯЦЭС, директором тогда был Владимир Александрович Шавров. После года стажировки и сдачи экзаменов я был допущен к самостоятельной работе на должности ДИСа (дежурного инженера станции). Это как раз был исторический этап перевода паровых котлов с угля на газ.

– Вы 38 лет проработали на станции. Своими глазами видели, как она менялась. Что считаете самым большим достижением за это время?

– Без скромности скажу, что застал время, когда сформировалась вся тепловая мощность Якутской ТЭЦ, я тогда работал начальником ПТО, а после и главным инженером станции. Я – свидетель зарождения и развития системы теплоснабжения Якутска, монтажа и перемонтажа сетевых насосов, установки первого водогрейного котла ПТВМ-50 и турбин АК-4-4, которые работали на ухудшенном вакууме. Это был самый экономичный для станции режим – тепло не терялось, а использовалось для подогрева сетевой воды. В котельной был установлен деаэратор, для подпитки тепловых сетей, благодаря ему вода в тепловые сети попадала чистейшая, подготовленная, и система работала уже без сбоев. Схемы подачи воды для деаэратора, я помню, сам чертил, старая схема была не рациональной и требовала замены. Первые сетевые насосы в то время были установлены в турбинном отделении. Каждое мероприятие по вводу в работу нового оборудования расценивалось как производственное достижение и все это происходило благодаря слаженной работе нашего коллектива.

Пуск каждого водогрейного котла превращался в событие городского масштаба, за этим стоит большая подготовка. Огромная проводилась работа с проектными институтами, монтажниками, по несколько раз перерезали трубопроводы. Примитивная была коллекторная помню, а после постройки новой, на открытие приезжал сам президент республики Вячеслав Анатольевич Штыров.

– А как же раньше удавалось работать без компьютера и оргтехники?

– Работали с помощью простых счетов, механической ручной вычислительной машинки «Феликс» и логарифмической линейки. Очень удобная штука была, даже удельные показатели и нормы одновременно можно было делить и умножать. Все точно считала в момент, удачное изобретение. Еще были машинистки в машбюро, все документы и результаты расчетов печатали вручную.

– Энергетика считается полувоенной отраслью, строгая дисциплина и организация труда внесла вклад в становление вашей личности?

– Конечно, я стал более ответственным за время работы на станции, ощущение что за тобой город дисциплинирует и волнует. За все время опоздал только раз, и то по смешной причине – не смог в автобус попасть, помню, народа в то утро битком было.

– Владимир Васильевич, исходя из вашего колоссального опыта, как Вы считаете, какими качествами должен обладать энергетик?

– Прежде всего любить и ценить свою специальность. Вот я еще в Копейске захотел стать энергетиком и целеустремленно шел к этому. Правильно говорят, что энергетик – это не профессия, это болезнь – хроническая.

– А среди нынешнего поколения энергетиков много таких болеющих за дело?

– За всю свою жизнь я работал со многими талантливыми специалистами, передавал опыт и готовил молодых ребят себе на смену. Свой электроцех я передал Евгению Брылёву, а производственный отдел Владимиру Пичкову. В свое время позвал в команду Вадима Андриевского с Якутскэнерго, и он у нас занял должность инженера теплотехника ПТО. Отличный вырос руководитель предприятия!

– Что посоветуете молодым ребятам-энергетикам?

– Важно понять главную нашу задачу, ведь жизнь на Севере зависит от теплоснабжения. В зимний период у нас – основная нагрузка, весна – завершение отопительного сезона, лето и осень – подготовка к новому. Должно быть осознание того, что от твоей качественной работы по подготовке оборудования напрямую зависит стабильная работа всей станции, подача тепла горожанам. Без света люди еще смогут прожить день, два, а без тепла в нашем регионе никак.

Основополагающим принципом в работе энергетиков является сплоченность, спаянность, осознание того, что мы – команда. До сих пор мы встречаемся и общаемся с коллегами, язык не поворачивается назвать их бывшими. Родные люди!