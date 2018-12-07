Ветеран Энергосбыта Надежда Патрина: От индукционных счетчиков – к электронике!

Коллектив Энергосбыта Якутскэнерго проводил на заслуженный отдых одного из самых опытных работников предприятия Надежду Патрину.

По первой своей профессии – инженера-строителя – Надежда Николаевна проработала до середины 1990-х, поменять род деятельности заставили обстоятельства того непростого кризисного времени. В июне 1996 года Надежда Патрина пришла в Энергосбыт. Так Надежда Николаевна продолжила семейную традицию: ее мама Октябрина Петровна многие годы трудилась в энергетике, была в числе работников, стоявших у истоков деятельности сбытового филиала.

Все двадцать два года своей энергетической биографии Надежда Николаевна проработала в должности слесаря КИПиА Энергосбыта, в обязанности которого входят ремонт и поверка электросчетчиков, программирование многотарифных электронных приборов учета.

Современный учет электроэнергии невозможно представить без передовых технологий. Когда Надежда Николаевна только осваивала профессию энергетика, приходилось иметь дело только с индукционными счетчиками, а в последнее время – еще и с электронными приборами учета.

И. о. директора Энергосбыта Светлана Кукушкина, главный инженер филиала Максим Наконечный, отметив преданность делу, высокий профессионализм, мастерство, ответственный подход Надежды Николаевны, выразили ей искреннюю благодарность за вклад в развитие предприятия и энергосистемы в целом.

На торжестве Надежде Николаевне вручили знак «Ветеран труда ПАО «Якутскэнерго».