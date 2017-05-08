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8 мая 2017, 18:04
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Весна Победы: встреча фронтовиков

Накануне Дня Великой Победы на площади Орджоникидзе прошла традиционная встреча фронтовиков «Весна Победы». Были организованы полевая кухня «На привале», выставка военной техники и стрелкового оружия музея боевой славы ДОСААФ и праздничный концерт государственного вокального ансамбля «Туймаада».

Участников войны, ветеранов тыла, горожан и гостей столицы с наступающим праздником Великой Победы поздравили участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Якутска Михаил ПОПОВ, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС (Я) Виктор ГУБАРЕВ, министр по делам молодежи и семейной политики Афанасий ВЛАДИМИРОВ.

В сердце каждого человека 9 Мая – великий и священный праздник. Миллионы людей ценой неимоверных усилий защитили свою Родину от немецких захватчиков. Путь к Великой Победе явил пример мужества, стойкости и героизма фронтовиков, тружеников тыла. Подвиг народа навсегда останется в сердцах людей, молодого поколения и никогда не будет предан забвению.

В этот день «Солдатской кашей» угостили не только участников войны и ветеранов тыла, призывников, но и всех желающих.

«Ежегодно, накануне 9 Мая на площади Орджоникидзе проводится полевая кухня. По традиции мы сварили гречневую кашу с расчетом на 1 200 человек. Для приготовления каши было закуплено 50 кг гречневой крупы, 100 банок тушенки, 10 кг сливочного масла. Вместе с кашей молодые добровольцы раздавали ветеранам сто грамм наркомовских, а для всех желающих горячий чай», — рассказала начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Ирина Гаргач.

В проведении праздничного мероприятия «На привале» организаторам большую помощь оказала молодежь — учащиеся старших классов и студенты. «Молодежь города Якутска, добровольцы и волонтеры всегда с большим уважением и ответственностью подходят к празднованию Дня Великой Победы. Вот и сегодня 25 ребят помогали нам, подносили кашу, разливали чай, накормили призывников. Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, ветераны и гости праздника остались довольны», — говорит главный специалист Управления молодежи и семейной политики Николай Жирков.

Все благодарили организаторов за вкусное угощение. Екатерина Степанова с восьмилетним внуком приехали в Якутск из города Мирный. «Мы прилетели в Якутск на обследование, и пришли посмотреть праздничную программу. Все очень понравилось, организаторы большие молодцы! Внук попробовал настоящую солдатскую кашу, посмотрел выставку военной техники. Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, долголетия, чтобы радовали нас еще долгие годы!», — говорит Екатерина Николаевна.

Заведующий музеем боевой славы Валерий Корнилов отмечает, что ежегодно экспонаты музея вызывают большой интерес у населения: «Сегодня на выставке представлена боевая техника, стрелковое оружие, военная форма и личные вещи солдат. Горожане с удовольствием смотрят экспонаты, спрашивают об истории их появления. Мальчишек интересуют военные рюкзаки, набор солдата, противотанковые мины».

После завершения встречи фронтовиков «Весна Победы», ветераны и все желающие с удовольствием пошли в Саха театр на премьерный спектакль режиссера Марины Варбут «Сэрии суруктара».

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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