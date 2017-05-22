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Весна и Россельхозбанк – лучшее сочетание для покупки недвижимости

Для выбора и покупки жилья традиционного наиболее удачным периодом является весна. Весной рынок недвижимости оживляется после «зимней спячки», застройщики и продавцы предлагают хорошие скидки, а Россельхозбанк снижает процентные ставки на ипотеку.Сегодня мы изучаем ипотечные кредиты с директором Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», Народным депутатом РС(Я) Василием ТИМОФЕЕВЫМ.

— Василий Васильевич, скажите, пожалуйста, правда ли что Россельхозбанк установил рекордно низкую процентную ставку по ипотеке от 10,75% годовых?

— Да, не так давно Россельхозбанк объявил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиру на первичном и вторичном рынках недвижимости можно по процентной ставке от 10,75% годовых*. Также банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05% годовых*. Указанные процентные ставки являются беспрецедентно низкими по сравнению с предыдущими годами и даже сопоставимы с процентными ставками программы «Ипотека с господдержкой».

– Какие особенности или ключевые преимущества Вы можете выделить в ипотечных программах Россельхозбанка?

–  Одним из существенных преимуществ является возможность привлечь в качестве созаемщиков  до 3-х физических лиц, в том числе не являющихся родственниками. Кроме того, мы сохраняем возможность клиента самостоятельно выбрать схему гашения кредита – аннуитетными(равными долями в течение всего срока кредита) или дифференцированными (размер ежемесячного платежа уменьшается к концу срока кредита) платежами.

— Какой размер первоначального взноса по ипотечному кредиту и на какую сумму может рассчитывать заемщик?

Предварительный размер максимальной суммы кредита и ежемесячного платежа можно рассчитать на официальном сайте банка при помощи специального кредитного калькулятора или обратившись в ближайший филиал банка. Сумма кредита зависит от размера дохода заемщика и созаещиков, сроков погашения, а также того, какая именно кредитная программа будет выбрана. Минимальная сумма ипотечного кредита 100 тысруб., максимальная – 20 млн рублей. Размер первоначального взноса при приобретении квартиры на первичном рынке –не менее 20%, на вторичном рынке – не менее 15%.

— А можно ли провести газ и другие инженерные коммуникации в кредит?

— Да, конечно. На эти цели в Россельхозбанке разработан специальный кредит. Клиенты могут оформить займна газификацию, проведение водоснабжения, канализации, системы отопления, смену проводки. Кредит предоставляются на срок до 5 лет, максимальная сумма – 500 тысяч рублей, в зависимости от дохода заёмщика. Процентная ставка от 20,5% годовых*. Удобно, что есть возможность установления льготного периода. То есть, при погашении кредита банк предусматривает отсрочку по уплате основного долга до 12 месяцев с даты выдачи кредита.

– Осветите, пожалуйста, основные требования, предъявляемые  к потенциальным заемщикам?

–  Среди основных требований, предъявляемых к заемщику, можно выделить:  возраст от 21 до 65 лет (включительно) при условии, что срок возврата кредита наступает до исполнения заемщику 65 лет; общий стаж работы должен составлять не менее 1 года, при этом на текущем месте не менее 6 месяцев; гражданство и регистрация на территории Российской Федерации. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, обязательно наличие записей в похозяйственней книге, где отражена деятельность ЛПХ в течение 12 месяцев.

–Какие документы необходимо предоставить в банк и как долго рассматривается заявка?

–Срок рассмотрения заявки, как правило, 2-5 рабочих дней. На первоначальном этапе достаточно предоставить в банк паспорт, справку о доходах и копию трудовой книжки, заверенную на текущем месте работы. Никаких дополнительных комиссий ни за рассмотрение заявки, ни за выдачу кредита, ни за его досрочное погашение банк не взимает.

– Скажите, а по какому адресу можно подать заявку на получение ипотечного кредита?

– За более подробной информацией и для оформления заявки на получение ипотечного кредита можно обратиться в офисы Россельхозбанка в г. Якутске по адресам: ул. Пушкина, 12, ул. Ярославского, 19, а также в дополнительные офисы банка в 14 районах республики. Стоит подчеркнуть, что через наши дополнительные офисы жители районов имеют возможность приобрести недвижимость в городе Якутске и других городах России в ипотеку удаленно, практически не выезжая из родного улуса.

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Источник: Татьяна СЕМЕНОВА, отдел общественных связей ЯРФ АО "Россельхозбанк"
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