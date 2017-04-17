Весенний мониторинг белого медведя завершен

На побережье Восточно-Сибирского моря завершились работы по изучению белого медведя и исследованию процессов, происходящих с хищником в весенний период.

За две недели на снегоходах и вездеходе по реке Колыме и льду Колымского залива было пройдено более тысячи километров. Специалисты фиксировали следы, встречи с белыми медведями и наличие родовых берлог, также проводился сбор биологического материала для проведения генетического анализа.

Фото: Виктор Никифоров

Работы на архипелаге Медвежьи острова по изучению и охране белого медведя проводятся уже 10 лет, с 2007 года. На этот раз на островах были обнаружены 5 берлог. Шестая берлога была наверху острова, к ней госинспекторы не смогли подъехать.

«В этом году мы зарегистрировали пять родовых берлог. По следам и встречам можно определить, что в весенний период на островах находилось не менее 20 белых медведей, включая медвежат», – рассказал руководитель экспедиции Виктор НИКИФОРОВ.

Экспедиция в Колымском заливе проводилась при поддержке компании «4 сезона». В рейде принимали участие инспекторы Нижнеколымского района Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и эксперты из Москвы.